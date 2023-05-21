Що не можна робити перед весіллям і на ньому: будуть скандали, бідність та розлучення

Весілля - найхвилюючий момент у житті кожної пари закоханих, коли вони опиняються в центрі уваги і показують усім як щиро кохають один одного. Здавна українці щиро вірили в безліч прикмет і заборон пов'язаних із цим святом.

Що, згідно з народними віруваннями не можна робити перед весіллям і під час самого свята - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Весільні прикмети й заборони перед весіллям

Свідки мають бути вільними, але не розлученими (до швидкого розлучення молодих). Якщо ж свідки - чоловік і дружина, їхній шлюб незабаром розпадеться.

Якщо наречена спіткнеться, коли її забиратимуть із дому батьків, шлюб буде недовгий та нещасливий.

Якщо наречений уже зібрався їхати до нареченої, і щось забув, то не можна вже йому повертатися. Треба когось попросити повернутись і забрати те, що він забув.

Те ж саме стосується й нареченої: коли вона вже вийшла з дому на весілля, вона не може повертатися назад.

Потрібно стежити за всім, що відбувається незадовго до весілля. Якщо наречені чи хтось із близьких родичів захворіє, то не буде щастя в житті.

Що не можна робити на самому весіллі

До початку весільної церемонії, обличчя нареченої має бути прикрита фатою від можливого пристріту.

У весільному ескорті, який їде на вінчання, має бути парна кількість людей. Інакше - не жити молодим в парі.

Протягом усього весільного дня молодята мають бути разом, і між ними ніхто не повинен проходити.

Наречений і наречена повинні поводитися на весіллі стримано, спокійно та ввічливо, щоб спільне життя також було спокійним.

На весілля не можна дарувати ножі, столові прилади та інші колючі предмети. Але якщо таке трапляється, щоб не жити у скандалах, подарунок потрібно "купити" за символічну плату.

Прикмети про весільну сукню, прикраси та взуття

Букетик на грудях нареченого має пришивати тільки наречена. Рвати на собі одяг не можна, роздавати шматочки чи клаптики від одягу теж нікому не можна.

Весільна сукня нареченої повинна бути цілісною (не поділяючись на спідницю та корсет) - тоді і пара буде нерозлучною.

Нареченому не слід бачити наперед весільне вбрання нареченої.

Одягати сукню можна лише через голову. Якщо через ноги - чоловік незабаром покине.

Весільне взуття обох молодят має бути закритим - щоб щастя з дому не витекло.

Прикраси вдягати на наречену має лише жінка, щаслива у шлюбі.

Прикмети та заборони про обручки та букет

Обручки одягати слід до самої основи пальця - щоб міцніше любити один одного.

На весілля надягають лише обручки. Інші прикраси на пальцях - до розлучення та повторного шлюбу.

Букет для нареченої купувати має лише особа чоловічої статі.

Існує ще багато прикмет і заборон щодо весілля, а вірити в них чи ні - це вже справа кожного.