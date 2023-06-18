Свадебный маникюр 2023: главные тренды для самого важного дня (фото)

Французский маникюр

Это самый популярный свадебный маникюр, считающийся классикой. И не удивительно - он изыскан, элегантен и чрезвычайно универсален.

Вы можете выбрать классический вариант с белым кончиком, а можете немного дополнить его и выбрать обрамление ювелирного цвета - золотого или серебряного.

Фото: nstagram.com/basecoatstories

Белый

Белый цвет может иметь много граней - он может быть матовым, блестящим, атласным или перламутровым.

Главное - подобрать отделку к стилю наряда. Для минималистичного платья подойдет также минималистичный маникюр.

Фото: instagram.com/anamaria_nailtrainer

Золото

Если свадьба весной или летом на природе, золотые ногти подойдут идеально!

Они отлично отражают свет и могут украшать лучше многих ювелирных изделий.

Фото: instagram.com/laurastarling_thenailgirl

Бежевый

Один из тех цветов, которые существуют в бесчисленном количестве оттенков - лучше подбирать его к цвету лица (теплый или холодный тон).

Бежевые ногти являются идеальным фоном для модных кружевных дизайнов этого сезона.

Фото: instagram.com/chicagoilluminatingcompany

Яркий цвет

Яркие цвета противостоят всем деликатным цветам и консервативным узорам.

Пока редко встречаются в свадебных дизайнах, но с каждым годом они находят все больше поклонников. Самыми популярными являются бордовые, розовые и красные.

Фото: instagram.com/anamaria_nailtrainer

Авангард

Тем из вас, кто не любит скуки и каждый день выбирает достаточно экстравагантный маникюр, не стоит отказываться от него даже во время свадьбы.

Пестрый френч, да еще и с металлом - очень актуален в этом году.

Фото: instagram.com/merlin_nails

Пастель

Это идеальное решение для любительниц романтического стиля, которым не нравится френч или розовые оттенки.

Самым популярным цветом является пастельно-розовый, но подойдут и все коралловые, персиковые и сиреневые покрытия.

Фото: instagram.com/znana_stylistka