Весільні відшкодування. Чим українцям загрожує відмова від шлюбу та чи можна уникнути наслідків

Мало хто знає, але відмова від шлюбу в Україні може "спровокувати" так звані весільні відшкодування для однієї зі сторін.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно знати про порядок державної реєстрації шлюбу, а також покарання за відмову від нього.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційний портал Міністерства юстиції, прес-служба Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Сімейний кодекс України.
Згідно із законодавством, шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Тобто примушення жінки чи чоловіка до шлюбу - не допускається.
Шлюбний вік для чоловіків і жінок встановлюється у вісімнадцять років. Отже, особи, які бажають стати офіційної сім'єю, повинні бути щонайменше 18-річними на день реєстрації шлюбу.
Для того, щоб одружитися, українцям потрібно подати заяву до органу державної реєстрації актів цивільного стану й дочекатися призначеної дати урочистої події.
Шлюб реєструється:
На жаль, приємні клопоти з пошуком весільної сукні та продумуванням святкового меню не завжди завершуються актовим записом про реєстрацію шлюбу.
Трапляються випадки, коли вже після подачі відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану один із наречених передумує одружуватися.
Проте Сімейний кодекс України зобов'язує особу, яка відмовилась від одруження, відшкодувати іншій стороні затрати, понесені у зв'язку з:
Йдеться про грошові суми, які реально були витрачені (весільне вбрання, аксесуари, фотозйомка тощо).
Якщо ж колишній наречений або наречена не хочуть відшкодувати ці кошти добровільно, законодавством передбачене право "постраждалої сторони" звернутися до суду.
До позовної заяви обов'язково потрібно додати всі чеки, квитанції, договори чи інші документи, які обґрунтують та підтвердять обсяг витрачених на підготовку до весілля грошей.
Згідно з чинним законодавством, весільні затрати в Україні не підлягають відшкодуванню, якщо один із наречених скасовує захід через:
В усіх інших випадках відшкодовувати весільні затрати все ж таки доведеться.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українці можуть подати заяву на розлучення онлайн.
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