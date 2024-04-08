Весільні відшкодування. Чим українцям загрожує відмова від шлюбу та чи можна уникнути наслідків

Згідно із законодавством, шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Тобто примушення жінки чи чоловіка до шлюбу - не допускається.

Шлюбний вік для чоловіків і жінок встановлюється у вісімнадцять років. Отже, особи, які бажають стати офіційної сім'єю, повинні бути щонайменше 18-річними на день реєстрації шлюбу.

Для того, щоб одружитися, українцям потрібно подати заяву до органу державної реєстрації актів цивільного стану й дочекатися призначеної дати урочистої події.

Шлюб реєструється:

у приміщенні обраного органу державної реєстрації актів цивільного стану

за місцем проживання пари, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці - якщо молодята не можуть з поважних причин прибути до органу державної реєстрації актів цивільного стану (за заявою наречених)

за обов'язкової присутності і нареченого, і нареченої (оформлення шлюбу через представника не допускається)

в урочистій обстановці (за заявою наречених)

Кого і як можуть покарати за відмову від шлюбу

На жаль, приємні клопоти з пошуком весільної сукні та продумуванням святкового меню не завжди завершуються актовим записом про реєстрацію шлюбу.

Трапляються випадки, коли вже після подачі відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану один із наречених передумує одружуватися.

Проте Сімейний кодекс України зобов'язує особу, яка відмовилась від одруження, відшкодувати іншій стороні затрати, понесені у зв'язку з:

приготуванням до реєстрації шлюбу

приготуванням до весілля

Йдеться про грошові суми, які реально були витрачені (весільне вбрання, аксесуари, фотозйомка тощо).

Якщо ж колишній наречений або наречена не хочуть відшкодувати ці кошти добровільно, законодавством передбачене право "постраждалої сторони" звернутися до суду.

До позовної заяви обов'язково потрібно додати всі чеки, квитанції, договори чи інші документи, які обґрунтують та підтвердять обсяг витрачених на підготовку до весілля грошей.

Чи можна уникнути покарання за відмову від шлюбу

Згідно з чинним законодавством, весільні затрати в Україні не підлягають відшкодуванню, якщо один із наречених скасовує захід через:

приховування партнером тієї чи іншої важливої інформації (батьківство, хвороба, судимість тощо)

протиправну поведінку

аморальну поведінку

В усіх інших випадках відшкодовувати весільні затрати все ж таки доведеться.