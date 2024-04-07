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Українці можуть подати заяву на розлучення онлайн: алгоритм дій

Україна, Неділя 07 квітня 2024 20:41
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Українці можуть подати заяву на розлучення онлайн: алгоритм дій Фото: подати заяву на розлучення можна онлайн (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Розлучення в Україні можна через РАЦС або суд, проте заяву на розлучення можна подати онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Заяву на розлучення можна подати онлайн на сайті Електронного суду. Для цього:

  • зайдіть на сайт Електронний суд (державна система електронної ідентифікації);
  • зареєструйтеся за електронною поштою та заходьте кожен за електронно-цифровим підписом (ЕЦП) або через "Дію";
  • подайте заяву та завантажте документи;
  • сплатіть на сайті судовий збір.

Якщо заяву було подано успішно, то через "Електронний суд" можна буде відстежувати, як просувається справа - рішення суду, листи, дати засідань з'являтимуться на сайті, а сповіщення про них ви отримуватимете на електронну пошту.

Однак зазначимо, що участь у судових засіданнях та отримання рішення суду можуть здійснюватися тільки офлайн.

Раніше ми писали, що за словами міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова, українці зможуть одружуватися онлайн через застосунок "Дія".

Нагадаємо, що у "Дії" також можна подати онлайн-заяву на реєстрацію шлюбу.

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