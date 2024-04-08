Свадебные возмещения. Чем украинцам грозит отказ от брака и можно ли избежать последствий

Согласно законодательству, брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины. То есть принуждение женщины или мужчины к браку - не допускается.

Брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается в восемнадцать лет. Следовательно, лица, желающие стать официальной семьей, должны быть по меньшей мере 18-летними в день регистрации брака.

Чтобы жениться, украинцам нужно подать заявление в орган государственной регистрации актов гражданского состояния и дождаться назначенной даты торжественного события.

Брак регистрируется:

в помещении выбранного органа государственной регистрации актов гражданского состояния

по месту жительства пары, по месту предоставления стационарной медицинской помощи или в другом месте - если молодожены не могут по уважительным причинам прибыть в орган государственной регистрации актов гражданского состояния (по заявлению жениха с невестой)

при обязательном присутствии и жениха, и невесты (оформление брака через представителя не допускается)

в торжественной обстановке (по заявлению жениха с невестой)

Кого и как могут наказать за отказ от брака

К сожалению, приятные хлопоты с поиском свадебного платья и продумыванием праздничного меню не всегда завершаются актовой записью о регистрации брака.

Бывают случаи, когда уже после подачи соответствующего заявления в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния один из будущих супругов передумывает жениться.

Однако Семейный кодекс Украины обязывает лицо, отказавшееся от брака, возместить другой стороне затраты, понесенные в связи с:

приготовлением к регистрации брака

приготовлением к свадьбе

Речь идет о реально потраченных денежных суммах (свадебные наряды, аксессуары, фотосъемка и т.д.).

Если же бывший жених или невеста не хотят возместить эти средства добровольно, законодательством предусмотрено право "пострадавшей стороны" обратиться в суд.

К исковому заявлению обязательно нужно добавить все чеки, квитанции, договоры или другие документы, которые обоснуют и подтвердят сумму потраченных на подготовку к свадьбе денег.

Можно ли избежать наказания за отказ от брака

Согласно действующему законодательству, свадебные затраты в Украине не подлежат возмещению, если один из пары отменяет событие из-за:

сокрытия партнером той или иной важной информации (отцовство, болезнь, судимость и т.п.)

противоправного поведения

аморального поведения

Во всех остальных случаях возмещать свадебные затраты все же придется.