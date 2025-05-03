Весілля з Дантесом? Кацуріна “засвітила” розкішну обручку й спантеличила фанів

Як кохана Дантеса натякнула на весілля

Нещодавно Даші виповнилося 30 років, з цієї нагоди вона влаштувала стильний фотосет і вже поділилася результатом. На нових кадрах вона позує у чорній майці та спортивних шортах.

Але головну увагу привернув не одяг Кацуріної. Для фото Даша обрала стильні аксесуари, такі як годинник Cartier Panthere - ціна якого складає мінімум 5 тисяч євро.

Кацуріна "засвітила" обручку (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

А ще обраниця Дантеса "засвітила" цікаву обручку. Прикраса, яка дуже схожа на ту, що дарують на заручини, була саме на безіменному пальці правої руки.

Дівчина Дантеса показала обручку (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Помітно, що обручка непроста. Великий камінь, стриманий та лаконічний дизайн - розкішний ювелірний виріб чудово "вписався" в образ Даші.

Прикрасу на безіменному пальці Даші помітили юзери. І декого це спантеличило. Хтось зазначив, що Кацурін і Дантес нібито вже давно одружилися, але просто це приховують. А хтось просто порадів за пару.

Фани помітили обручку на пальці Кацуріної (скріншот)

Ані Дантес, ані Кацуріна поки що ніяк не прокоментували новину про обручку. Але відомо, що мережа вже давно чекає на їхнє весілля.