Свадьба с Дантесом? Кацурина "засветила" роскошное обручальное кольцо и озадачила фанов

Дизайнер и избранница певица Вовы Дантеса Даша Кацурина заинтриговала сеть. Она подогрела слухи о свадьбе с возлюбленным, когда показалась с обручальным кольцом на безымянном пальце.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Кацуриной на ее странице в Instagram.
Недавно Даше исполнилось 30 лет, по этому случаю она устроила стильный фотосет и уже поделилась результатом. На новых кадрах она позирует в черной майке и спортивных шортах.
Но главное внимание привлекла не одежда Кацуриной. Для фото Даша выбрала стильные аксессуары, такие как часы Cartier Panthere - цена которых составляет минимум 5 тысяч евро.
А еще избранница Дантеса "засветила" интересное обручальное кольцо. Украшение, которое очень похоже на то, что дарят на помолвку, было именно на безымянном пальце правой руки.
Заметно, что обручальное кольцо непростое. Крупный камень, сдержанный и лаконичный дизайн - роскошное ювелирное изделие прекрасно "вписалось" в образ Даши.
Украшение на безымянном пальце Даши заметили пользователи. И некоторых это озадачило. Кто-то отметил, что Кацурин и Дантес якобы уже давно поженились, но просто это скрывают. А кто-то просто порадовался за пару.
Ни Дантес, ни Кацурина пока что никак не прокомментировали новость об обручальном кольце. Но известно, что сеть уже давно ждет их свадьбы.
Напомним, пара в отношениях с 2022 года. Когда Дантес расстался с Надей Дорофеевой, Даша развелась с ресторатором Михаилом Кацуриным. Это спровоцировало большой скандал, ведь пары дружили. Более того, фаны даже шутили, что Дантес и Кацурин "обменялись" женами.
В 2023 году Дорофеева вышла за своего нового избранника, из-за чего многие ждали того, что Дантес "зеркально" женится на Даше.
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