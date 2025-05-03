Свадьба с Дантесом? Кацурина "засветила" роскошное обручальное кольцо и озадачила фанов

Дизайнер и избранница певица Вовы Дантеса Даша Кацурина заинтриговала сеть. Она подогрела слухи о свадьбе с возлюбленным, когда показалась с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Кацуриной на ее странице в Instagram .

Как возлюбленная Дантеса намекнула на свадьбу

Недавно Даше исполнилось 30 лет, по этому случаю она устроила стильный фотосет и уже поделилась результатом. На новых кадрах она позирует в черной майке и спортивных шортах.

Но главное внимание привлекла не одежда Кацуриной. Для фото Даша выбрала стильные аксессуары, такие как часы Cartier Panthere - цена которых составляет минимум 5 тысяч евро.

Кацурина "засветила" обручальное кольцо (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

А еще избранница Дантеса "засветила" интересное обручальное кольцо. Украшение, которое очень похоже на то, что дарят на помолвку, было именно на безымянном пальце правой руки.

Девушка Дантеса показала обручальное кольцо (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Заметно, что обручальное кольцо непростое. Крупный камень, сдержанный и лаконичный дизайн - роскошное ювелирное изделие прекрасно "вписалось" в образ Даши.

Украшение на безымянном пальце Даши заметили пользователи. И некоторых это озадачило. Кто-то отметил, что Кацурин и Дантес якобы уже давно поженились, но просто это скрывают. А кто-то просто порадовался за пару.

Фаны заметили обручальное кольцо на пальце Кацуриной (скриншот)

Ни Дантес, ни Кацурина пока что никак не прокомментировали новость об обручальном кольце. Но известно, что сеть уже давно ждет их свадьбы.