Весілля не буде? 9 ознак, що він не бачить вас поруч у своєму майбутньому

Він поруч, говорить гарні слова, дарує квіти - але щось всередині підказує, що ці стосунки не про "назавжди". Якщо ви почали сумніватись, чи бачить чоловік у вас майбутню дружину, зверніть увагу на дрібниці. Бо саме вони видають справжні наміри краще за будь-які обіцянки.

За якими непомітними ознаками можна зрозуміти, що чоловік не бачить у вас свою майбутню дружину, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Ваші стосунки можуть тривати вже давно і здається, що все добре. Але ви починаєте сумніватися: це легкі стосунки без напрягу чи він просто не сприймає вас як жінку для серйозних стосунків?

Ось приховані сигнали, які можуть про це говорити:

Ви не в його планах

Він говорить про майбутнє, але без вас. Планує подорожі, будує кар’єру, але вас у цьому рівнянні немає.

"А коли ви навіть натякаєте, що могли б зробити щось разом, він ухиляється або жартує", - каже експерт.

Він не знайомить вас із важливими людьми

Друзі, родина, колеги - ви нікого не знаєте. Якщо ви зустрічаєтеся не перший місяць, а його близьке оточення взагалі не в курсі вашого існування, це тривожний дзвіночок.

"Звісно, щастя любить тишу, але якщо стосунки тривають понад 6 місяців, а вас фактично приховують від всіх, то це привід для розмови", - додає коуч.

Він не цікавиться вашим життям

Якщо він запитує "Як справи?" виключно з ввічливості, а про ваші проблеми та мрії дізнається випадково - його пріоритети точно не на вас.

Ви бачитеся тільки тоді, коли зручно йому

Ви завжди підлаштовуєтеся під його графік, і коли у нього з’являється вільний вечір, він може написати: "Що робиш?"

"Але не факт, що заздалегідь запропонує провести разом вихідні чи святкові дні", - додає Віталій Курсік.

Він уникає серйозних розмов

"Якщо ви говорите про майбутнє, він відповідає: "Давай просто насолоджуватися моментом", "Навіщо щось загадувати?" або ж взагалі переводить тему - швидше за все, він не бачить вас у своєму довгостроковому житті", - пояснює фахівець.

Він продовжує активно сидіти на сайтах знайомств

Або коментує сторіз інших дівчат, активно лайкає їх фото, фліртує. Це означає, що він залишає собі "відкриті двері" і не планує вкладатися у вас.

Він ігнорує важливі дати

Якщо чоловік регулярно забуває про важливі дати у ваших стосунках, річниці та дні народження, то це може свідчити, що для нього ці моменти не є важливими.

Замість "ми" - "я"

Зверніть увагу на те, які фрази він використовує, бо вони можуть видати неприємну правду. Якщо чоловік постійно говорить "я" замість "ми", то це вказує, що він не відчуває вас парою, а вас - частиною своїх планів.

"Чоловік, який думає про майбутнє з партнеркою, частіше використовує фрази, де є акцент на стосунках", - пояснює коуч.

Відсутність бажання розвивати стосунки

Часто стосунки просто зупиняються на певному етапі й припиняють розвиток. Якщо ви бачите, що партнер не намагається розвивати стосунки (не пропонує нові зустрічі, не будує плани, не проявляє ініціативу), що це знак, що він не має наміру будувати з вами своє майбутнє.

Що з цим робити?

Зрозуміти, чи вас влаштовує такий формат стосунків.

Не виправдовувати його поведінку ("він просто боїться серйозних стосунків" - ні, він просто не хоче їх із вами).

Якщо ви хочете чогось більшого - чесно поговоріть. І зробіть висновки.

"І головне: вас не треба "заслуговувати" чи "переконувати". Якщо чоловік не бачить у вас майбутню дружину - це не означає, що ви не гідні серйозних стосунків. Це означає, що не з цим чоловіком", - резюмує Віталій Курсік.