Цукерково-букетний період: як зрозуміти, що ви для нового партнера - "запасний аеродром"

Початок стосунків - це магія. Солодкі слова, приємні сюрпризи, романтичні зустрічі… Але іноді за цією красивою картинкою ховається неприємна правда: ви для партнера - просто запасний варіант.

Як зрозуміти це ще на старті стосунків, щоб не втратити час і не розбити собі серце, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Він/вона не квапиться робити вас частиною свого життя

Як пояснює експерт, це - зустрічі спонтанні, знайомство з друзями відкладається, плани на майбутнє туманні. Ви ніби поруч, але не всередині його/її світу.

Ви не відчуваєте стабільності

Один день - він/вона обсипає вас компліментами, другий - зникає без пояснень. Ви не розумієте, чого чекати завтра. Це класичний сигнал того, що ви - не пріоритет.

Стосунки розвиваються повільно

Вам здається, що ви разом уже достатньо часу, щоб говорити про серйозність, але партнер не поспішає.

"Він або вона уникає визначеності: "Давай просто насолоджуватися моментом", "Я ще не готовий/готова до чогось серйозного". Якщо чуєте подібні фрази, то варто з'ясувати, хто ви для цієї людини", - радить коуч.

Ви не перші, хто дізнається важливі новини

Важливі зміни в його/її житті ви дізнаєтесь випадково або від інших людей. Якщо ви дійсно важливі - партнер захоче ділитися з вами першим.

Вам здається, що вас "паркують"

Коли ви разом - усе чудово. Але варто трохи віддалитися, як партнер стає холодним, не виходить на зв’язок, уникає зустрічей. Начебто ви є, але тільки тоді, коли це зручно йому/їй.

Він/вона ще не "закрив" минулі стосунки

Часто згадує колишніх, порівнює вас із ними, а то й узагалі - підтримує з ними тісний контакт.

"Це означає, що ви, можливо, просто тимчасовий варіант на час його/її емоційного "відновлення". Або з вами він тільки тому, що "клин клином вибивають", - попереджає фахівець.

Що з цим робити?

Якщо кілька пунктів вам знайомі - саме час чесно запитати партнера про його/її наміри. Відповіді будуть розмитими? Тоді подумайте: чи готові ви витрачати час на людину, для якої ви - не головний герой, а просто запасний варіант?

"Любов - це не гра в очікування. І той, хто дійсно хоче бути з вами, не змушуватиме сумніватися в його почуттях", - резюмує Віталій Курсік.