Вона поруч, але не з вами: 6 ознак, що жінка не сприймає вас всерйоз

Вона мила, ніжна, ви проводите разом час, але у вас є відчуття, що щось не так. Ви не розумієте, це просто її стиль спілкування чи ви для неї - варіант на час? Якщо жінка не розглядає вас як серйозного партнера, це можна помітити за кількома ознаками.

Як зрозуміти, що жінка не сприймає вас як майбутнього супутника життя, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Ви не її пріоритет

За словами експерта, це можна побачити у поведінці жінки. Ви постійно чекаєте, поки вона знайде для вас час.

"Якщо її графік завжди перевантажений, а зустрічі з вами трапляються лише тоді, коли їй зручно, це ознака того, що ви не на першому місці", - пояснює коуч.

Вона не впускає вас у своє життя

Ви майже нічого не знаєте про її плани, друзів чи родину. Якщо ви разом уже не перший місяць, але досі не знайомі з її близьким оточенням, це тривожний сигнал.

"Але не поспішайте робити висновки. Буває й так, що жінка тримає дистанцію, бо їй потрібно більше часу, щоб почати довіряти вам. Варто обговорити це питання відверто та спокійно", - радить фахівець.

Вона уникає емоційної близькості

Фізичний контакт може бути, але коли справа доходить до глибоких розмов про почуття та майбутнє - вона закривається або переводить тему на жарт.

Вона дає змішані сигнали

То вона зацікавлена, то холодна. Може написати ніжне повідомлення, а потім зникнути на кілька днів.

"Це гра в "тепло-холодно", яка часто говорить про те, що вона не впевнена у своїх почуттях або просто не хоче нічого серйозного", - попереджає Віталій Курсік.

Вона не будує планів на майбутнє з вами

Коли ви говорите про спільний відпочинок чи навіть просто про вихідні, вона уникає конкретики. А якщо й погоджується, то робить це неохоче.

Вона продовжує шукати інших

Якщо вона активно сидить на сайтах знайомств, має багато "друзів" у соціальних мережах, з якими кокетує, або просто каже: "Я поки не готова до серйозних стосунків", - це знак, що ви не її головний кандидат.

Що робити?

Чесно запитати себе, чи вас влаштовує такий формат стосунків.

Не виправдовувати її поведінку ("вона просто боїться серйозних стосунків" - ні, не боїться, просто не готова будувати їх з вами).

Якщо ви хочете серйозності - обговоріть це.

Якщо відповіді розмиті – зробіть висновки.

"І головне: ви не повинні доводити, що гідні серйозних стосунків. Якщо жінка не бачить у вас партнера на майбутнє - це не означає, що ви не гідні любові. Це означає, що вона просто не та, хто вам потрібен", - резюмує Віталій Курсік.