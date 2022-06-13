Эти вещи запрещено делать в течение трех дней после окрашивания волос

Не пользуйтесь феном

Горячий воздух не дает чешуйкам волос как следует закрыться после бьюти-процедуры. Это угрожает быстрой потерей цвета даже при соблюдении других правил.

Правильно расчесывайтесь

В первые дни после окрашивания чешуйки волосы раскрыты, и это делает пряди заметно более хрупкими. Для того чтобы избежать ломкости, нужно использовать пакетик с бальзамом из упаковки краски. Также необходимо расчесывать локоны как можно бережнее и ласковее.

Не используйте шампунь от перхоти

Такой тип шампуней содержит самые активные вещества и они вымывают пигмент. Следует такой шампунь не использовать три дня.

Нельзя мыть голову в течение 24 часов после окрашивания.

Краска содержит обезжиривающие ингредиенты, поэтому владельцам жирных волос следует не волноваться. За это время краска "схватится", а затем можно возвращать более привычный бьюти-уход.

Нужно ли мыть голову перед покраской

Отметим, что делать это нужно обязательно. Это связано со следующими причинами:

Мастеру будет неприятно работать с грязной головой;

Часто перед окрашиванием многое применяют стайлинг-средства. Если они остаются на волосах, то есть риск, что краситель не подействует;

Мыть голову нужно, чтобы цвет держался долго.

Также перед процедурой нужно внимательно ознакомиться с инструкцией. Производители обычно тестируют свою продукцию, и поэтому указывают, нужно ли мыть голову перед окрашиванием волос.