Ці речі заборонено робити протягом трьох днів після фарбування волосся

Не користуйтесь феном

Гаряче повітря не дає лусочкам волосся як слід закритися після б'юті-процедури. Це загрожує швидкій втраті кольору навіть за умови дотримання інших правил.

Правильно розчісуйтеся

У перші дні після фарбування лусочки волосся розкриті, і це робить пасма помітно більш крихкими. Для того, щоб уникнути ламкості, потрібно використовувати пакетик з бальзамом з упаковки фарби. Також необхідно розчісувати локони якомога дбайливіше та лагідніше.

Не використовуйте шампунь від лупи

Такий тип шампунів містить найактивніші речовини і вони вимивають пігмент. Варто такий шампунь не використовувати три дні.

Не можна мити голову протягом 24 годин після фарбування

Фарба містить знежирюючі інгредієнти, тому власникам жирного волосся варто не хвилюватися. За цей час фарба "схопиться", а потім можна повертати більш звичний б'юті-догляд.

Чи потрібно мити голову перед фарбуванням

Зазначимо, що робити це треба обов'язково. Це пов'язано з наступними причинами:

Майстру буде неприємно працювати з брудною головою;

Часто перед фарбуванням багато застосовують стайлінг-засобів. Якщо вони залишаються на волоссі, то є ризик, що барвник не подіє;

Мити голову треба, щоб колір тримався довго.

Також перед процедурою необхідно уважно ознайомитися з інструкцією. Виробники, зазвичай, тестують свою продукцію, і тому вказують, чи потрібно мити голову перед фарбуванням волосся.