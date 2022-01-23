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Эти вещи на вашей кухне притягивают бедность: избавьтесь от них немедленно

Новина українською →
Воскресенье 23 января 2022 18:58
Эти вещи на вашей кухне притягивают бедность: избавьтесь от них немедленно Фото: Какие предметы на вашей кухне притягивают бедность (pixabay.com)
Автор: Styler

Кухня в любом доме имеет очень больше значение и именно там концентрируется энергетика всех членов семьи. Это помещение нужно заполнять очень аккуратно и следить за тем, чтобы на кухне хранились вещи с положительным потенциалом.

Какие вещи на вашей кухне могут притягивать проблемы с деньгами и бедность – читайте ниже.

Банки и бутылки

Большое количество пустых банок и бутылок на кухне символизирует бедность и проблемы. Посуду для консервирования продуктов храните в кладовке или подвале, в крайнем случае – на балконе. Но из кухни уберите.

Треснувшая и надколотая посуда

С древних времен считается, что надколотая и треснувшая посуда приносит неприятности. Избавьтесь от всего, что явно не годится для использования. Да, и любимую чашку с трещиной также отправляйте в мусорник.

Мусор

Возьмите в привычку выносить мусор ежедневно до наступления вечера. Запах мусорного ведра явно не сделают вашу кухню приятным местом. А отходы тоже символизируют бедность – избавляйтесь от них побыстрее.

И переберите полки – там стоит много предметов, которыми вы давно не пользуетесь и пользоваться не будете: старые контейнеры, сломанные ножи, доски для разделки.

Сухие цветы

О том, что хранить в доме сухие цветы нельзя, знают не все. Самым красивым букетам из сухих цветов не место на вашей кухне. И это касается любых предметов интерьера, которые украшены сухими листьями и цветами. Лучше поставьте горшок с живым цветком.

Напомним, ранее мы писали о том, какая посуда и когда действительно бьется на счастье.

А также рассказывали о том, почему нельзя держать в доме комнатный плющ.

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