Вот почему в доме нельзя держать комнатный плющ

Комнатный плющ - красивое неприхотливое растение, которое радует глаз всегда зелеными плетущимися ветвями. Но не всем плющ подходит, ведь говорят, что он может вытягивать из жильцов дома энергию.

Плющ часто называют "энергетическим вампиром", ведь рядом с ним могут гибнуть другие растения. А особенно чувствительные люди - испытывать даже упадок сил и страдать головокружениями.

Растение не рекомендуется держать в детских комнатах, а также в домах, где живут люди с сердечно-сосудистыми проблемами.

Плющ может быть полезным

Растение вытягивает также и негативную энергию. Поэтому в беседках, обвитых плющом, можно хорошо отдохнуть и расслабиться после рабочего дня.

А если в семье есть очень активные дети, которым нелегко сесть и сосредоточиться, соседство плюща поможет им истратить избыток энергии.

Еще несколько примет о растении

Считается также, что одиноким женщинам крайне нежелательно заводить дома плющ, так как он отталкивает и отпугивает мужчин.

Плющ лучше выращивать на открытом воздухе, а не в комнатах. Так, чтобы растение обвивало вход в дом и окна с наружной стороны. Это своеобразный живой фильтр, через который в дом не сможет проникнуть никакая отрицательная энергия.

Также поговаривают, что растение сулит финансовые проблемы своему владельцу, если неожиданно с него осыпались листья или прекратился рост.

Если плющ, наоборот, начал активно расти и ветвиться - это к успеху и процветанию.