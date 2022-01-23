Ці речі на вашій кухні притягують бідність: позбавтеся від них негайно

Кухня в будь-якому будинку має дуже більше значення і саме там концентрується енергетика всіх членів сім'ї. Це приміщення потрібно заповнювати дуже акуратно і стежити за тим, щоб на кухні зберігалися речі з позитивним потенціалом.

Які речі на вашій кухні можуть притягувати проблеми з грошима і бідність – читайте нижче.

Банки та пляшки

Велика кількість порожніх банок і пляшок на кухні символізує бідність і проблеми. Посуд для консервування продуктів зберігайте в коморі або підвалі, в крайньому разі – на балконі. Але з кухні приберіть.

Тріснутий і надколотий посуд

З давніх часів вважається, що надколотий і тріснутий посуд приносить неприємності. Позбавтеся від усього, що явно не годиться для використання. Так, і улюблену чашку з тріщиною також відправляйте в смітник.

Сміття

Візьміть у звичку виносити сміття щодня до настання вечора. Запах сміттєвого відра явно не зроблять вашу кухню приємним місцем. А відходи теж символізують бідність - позбавляйтеся від них швидше.

І переберіть полки - там стоїть багато предметів, якими ви давно не користуєтеся і користуватися не будете: старі контейнери, зламані ножі, дошки для оброблення.

Сухі квіти

Про те, що зберігати в будинку сухі квіти не можна, знають не всі. Найкрасивішим букетам з сухих квітів не місце на вашій кухні. І це стосується будь-яких предметів інтер'єру, які прикрашені сухим листям і квітами. Краще поставте горщик з живою квіткою.