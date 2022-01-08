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Посуда бьется на счастье? Что по этому поводу говорят народные приметы

Новина українською →
Суббота 08 января 2022 19:20
Посуда бьется на счастье? Что по этому поводу говорят народные приметы Фото: Какая именно посуда бьется к счастью (unsplash.com)
Автор: Styler

В народе считается, что разбитая посуда всегда приносит счастье. Но оказывается, не все так просто. Большое значение имеет какая именно разбилась посуда и при каких обстоятельствах.

Что говорят народные приметы о разбитой посуде – читайте в материале ниже.

Если в вашем доме посуда начала биться часто, то это плохой признак. В вашем доме накопилось много негатива и вашу жизнь стали сопровождать скандалы, ссоры, предательство и подлость.

Постоянные недоразумения в доме, отсутствие гармонии и мира в отношениях – это помогает накапливать негатив.

Если часто бьется стеклянная посуда в доме – кто-то заболеет, возможно расставание с любимым человеком или потеря крупной суммы денег.

Какая посуда бьется к счастью

Если тарелка разбилась об пол – хороший знак. Возможны неожиданные гости и веселое застолье.

Тарелка разбилась о мебель или об стол – есть риск необдуманных финансовых вложений, будьте осторожны.

Тарелка разбилась под столом – у вас попросит в долг близкий друг или родственник.

Разбитая тарелка во время скандала – обиды останутся невысказанными.

Тарелка разбилась совершенно случайно – ждите удачи в деловой сфере.

Тарелка разбилась в праздник (Новый год или День Рождения) – год будет счастливым и удачным.

Разбилось блюдце – ждите в гости старого друга.

Разбилась чашка об пол – вероятны неожиданные и хорошие события.

Если об стол или другую мебель – остерегайтесь недоброжелателей и сплетен.

Если чашка или бокал разбились под столом – будьте осторожнее с деньгами, возможно воровство.

Случайно разбитая чашка говорит о том, что у вас есть тайный поклонник и он о вас думает.

Разбилась детская чашка – на малыша кто-то навел порчу или пожелал ему чего-то плохого.

Если вы разбили вазу – это к счастью. А ваза из дорогого материала – к финансовой удаче.

Простую вазу разбить – к изменениям в личной жизни.

Если упала ваза с цветами – это к везению.

Если ваза раскололась сама или треснула от старости – ждите семейный скандал.

Если ваза разбилась из-за кота – у кого-то из членов семьи появилась связь на стороне.

Если разбился хрусталь – ждите быстрые новости и кто-то вам начнет врать ради своей выгоды.

Разбить бокалы молодоженов случайно – плохая примета, расставание будет быстрым. Если молодожены разобьют свои бокалы с шампанским специально – брак будет счастливым.

Разбитый пустой стакан говорит об удаче. А стакан с водой – удача в делах или в сделках с недвижимостью.

Если стакан с водой упадет из рук успешной женщины – ей стоит внимательнее отнестись к мужу, на горизонте появилась соперница.

Если посуда бьется на кухне, то это к хорошим изменениям в семье и к достатку.

Если посуда бьется в спальне – это сулит проблемы со здоровьем.

Если посуда разбилась у входа в дом – нужно поставить свечку за всю семью в церкви, кто-то пожелал зла и плохо о них говорит.

Специально бить посуду нельзя – это очень плохая примета. Она сулит проблемы с финансами и ненужные траты.

Важно!

Хранить в доме разбитую посуду нельзя – это притягивает негатив. Нельзя использовать надколотую посуду – это привлекает бедность и недопонимание между членами семьи.

Осколки нужно собрать в ненужную тряпку, аккуратно завернуть и выбросить вместе с тряпкой. Считается, что так весь негатив можно убрать из дома.

Напомним, ранее мы писали о том, почему женщины не должны носить одежду своего мужа даже дома.

А также рассказывали о том, почему два веника в доме могут принести беду.

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