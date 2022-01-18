Эти вещи портят ваше жилье: кричат о дешевизне и безвкусице

Новый ремонт в квартире или полное обновление интерьера порой не спасают от неприятного впечатления. Гармонии в жилье по-прежнему не хватает, а гости недовольно морщат нос. Так бывает из-за дешевых вещей или при нарушении эстетических норм.
От каких вещей в доме нужно немедленно избавиться, и они кричат о дешевизне и безвкусице, рассказали в QQ.
Порой произведения искусства покупают не потому, что они очень понравились. А для того, чтобы заполнить пространство на пустой стене. Так появляются скучные и обезличенные картины с нейтральными пейзажами.
Обычно такие картины висят в гостиницах – для галочки. Если уж вам хочется что-то повесить на стену – то выбирайте то, на что откликается ваша душа, что гармонирует с вашей личностью.
В вашем доме может быть очень чисто и аккуратно, и все пространство организовано грамотно. Но вот детали могут испортить всю картину очень быстро.
Если плинтус откололся или отошел, рамы на окнах выглядят ужасно, дверной косяк перекошен – то общий вид вашего жилья сразу же становится более печальным.
Как ни странно, даже в современном мире с полной оцифрованностью, полка с обычными бумажными книгами придает жилье осмысленности и добавляет необходимый элемент.
Не стоит покупать или ставить на полку старые и затертые книги. Или выбирать то, что далеко от ваших интересов. Пусть это будет десяток книг, но тех, которые будут радовать ваш взгляд.
Любой крутой дизайнерский ремонт очень быстро уничтожается банальным беспорядком. Хлам по углам, ненужные вещи, а вместе со всем этим – пыль, которой вы постоянно дышите и гробите свое здоровье.
От постоянного бардака и хаоса портится еще и психологическое настроение – появляется раздражительность и неудовлетворенность.
Сильно испортить внешний вид вашего жилья могут и шнуры от техники, которые везде торчат. Роутеры, настольные лампы, телевизоры, кухонная техника – все это включено в розетку и отовсюду торчат шнуры.
Их нужно максимально убрать и спрятать и тогда ваше жилье перестанет напоминать техническое помещение офиса.
Вы любите большие телевизоры и диваны – это прекрасно. Если ваша жилплощадь позволяет это все разместить и достичь пропорциональности.
Но если вы живете в небольшой студии, и ваш диван занимает половину пространства – то выглядеть это будет печально.
Есть и обратная сторона – миниатюрные предметы в огромных комнатах. Чрезмерная пустота создает дискомфорт.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном.
А также рассказывали о том, что в столице сдают в аренду комнату-балкон за 4 тысячи гривен.