Ці речі псують ваше житло: кричать про дешевизну і несмак

Картини

Часом твори мистецтва купують не тому, що вони дуже сподобалися. А для того, щоб заповнити простір на порожній стіні. Так з'являються нудні та знеособлені картини з нейтральними пейзажами.

Зазвичай такі картини висять в готелях - для галочки. Якщо вже вам хочеться щось повісити на стіну – то вибирайте те, на що відгукується ваша душа, що гармонує з вашою особистістю.

Розбитий плінтус, старі рами

У вашому будинку може бути дуже чисто та акуратно, і весь простір організовано грамотно. Але ось деталі можуть зіпсувати всю картину дуже швидко.

Якщо плінтус відколовся або відійшов, рами на вікнах виглядають жахливо, дверний косяк перекошений – то загальний вигляд вашого житла відразу ж стає більш сумним.

Відсутність книг на видному місці

Як не дивно, навіть у сучасному світі з повною оцифрованістю, полиця зі звичайними паперовими книгами надає житлу осмисленості та додає необхідний елемент.

Не варто купувати або ставити на полицю старі й затерті книги. Або вибирати те, що далеко від ваших інтересів. Нехай це буде десяток книг, але тих, які будуть радувати ваш погляд.

Хаос і безлад

Будь крутий дизайнерський ремонт дуже швидко знищується банальним безладом. Мотлох по кутах, непотрібні речі, а разом з усім цим – пил, яким ви постійно дихаєте і гробите своє здоров'я.

Від постійного бардака і хаосу псується ще й психологічний настрій – з'являється дратівливість і незадоволеність.

Шнури від техніки

Сильно зіпсувати зовнішній вигляд вашого житла можуть і шнури від техніки, які скрізь стирчать. Роутери, настільні лампи, телевізори, кухонна техніка – все це включено в розетку і звідусіль стирчать шнури.

Їх потрібно максимально прибрати та заховати й тоді ваше житло перестане нагадувати технічне приміщення офісу.

Непропорційність

Ви любите великі телевізори та дивани – це прекрасно. Якщо ваша житлоплоща дозволяє це все розмістити та досягти пропорційності.

Але якщо ви живете в невеликій студії, і ваш диван займає половину простору – то виглядати це буде сумно.

Є і зворотна сторона - мініатюрні предмети у величезних кімнатах. Надмірна порожнеча створює дискомфорт.