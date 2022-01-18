Ці речі псують ваше житло: кричать про дешевизну і несмак

Новий ремонт у квартирі або повне оновлення інтер'єру часом не рятують від неприємного враження. Гармонії як і раніше не вистачає, а гості незадоволено морщать ніс. Так буває через дешеві речі або при порушенні естетичних норм.
Від яких речей в будинку потрібно негайно позбутися, і вони кричать про дешевизну і несмак, розповіли в QQ.
Часом твори мистецтва купують не тому, що вони дуже сподобалися. А для того, щоб заповнити простір на порожній стіні. Так з'являються нудні та знеособлені картини з нейтральними пейзажами.
Зазвичай такі картини висять в готелях - для галочки. Якщо вже вам хочеться щось повісити на стіну – то вибирайте те, на що відгукується ваша душа, що гармонує з вашою особистістю.
У вашому будинку може бути дуже чисто та акуратно, і весь простір організовано грамотно. Але ось деталі можуть зіпсувати всю картину дуже швидко.
Якщо плінтус відколовся або відійшов, рами на вікнах виглядають жахливо, дверний косяк перекошений – то загальний вигляд вашого житла відразу ж стає більш сумним.
Як не дивно, навіть у сучасному світі з повною оцифрованістю, полиця зі звичайними паперовими книгами надає житлу осмисленості та додає необхідний елемент.
Не варто купувати або ставити на полицю старі й затерті книги. Або вибирати те, що далеко від ваших інтересів. Нехай це буде десяток книг, але тих, які будуть радувати ваш погляд.
Будь крутий дизайнерський ремонт дуже швидко знищується банальним безладом. Мотлох по кутах, непотрібні речі, а разом з усім цим – пил, яким ви постійно дихаєте і гробите своє здоров'я.
Від постійного бардака і хаосу псується ще й психологічний настрій – з'являється дратівливість і незадоволеність.
Сильно зіпсувати зовнішній вигляд вашого житла можуть і шнури від техніки, які скрізь стирчать. Роутери, настільні лампи, телевізори, кухонна техніка – все це включено в розетку і звідусіль стирчать шнури.
Їх потрібно максимально прибрати та заховати й тоді ваше житло перестане нагадувати технічне приміщення офісу.
Ви любите великі телевізори та дивани – це прекрасно. Якщо ваша житлоплоща дозволяє це все розмістити та досягти пропорційності.
Але якщо ви живете в невеликій студії, і ваш диван займає половину простору – то виглядати це буде сумно.
Є і зворотна сторона - мініатюрні предмети у величезних кімнатах. Надмірна порожнеча створює дискомфорт.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном.
А також розповідали про те, що у столиці здають в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривень.