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Выбросьте эти вещи в начале весны, чтобы впустить в дом счастье

Автор: Светлана Мащенко

Начало весны связано с обновлением во всем. Мы каждый день наблюдаем, как возрождается природа, воздух наполняется свежестью, а дожди смывают в ливневки грязь, накопившуюся за зиму. Новый цикл - отличный повод, чтобы очистить свои мысли, впустить новые чувства и освободить дом от старого хлама, который еще зимой мог казаться таким нужным.

Как достичь гармонии, избавившись от ненужных вещей в доме, пишет dneprovec.by.

Книжки, которые давно не читали, и старая пресса

У многих на полках пылятся книги, которые вы не читали, и вероятнее всего не планируете. Или же прочли и забыли. Если литература не представляет никакой культурной ценности, и вряд ли вы решите провести вечер за ее чтением - избавьтесь от нее. Участь попасть на переработку вторсырья должна постичь и старые газеты и журналы, разве что это старая коллекционная "Бурда", по которой вы учились когда-то шить.

Старые детские вещи и поделки

Некоторые детские поделки, рисунки, игрушки и вещички представляют ценность для родителей, которые любят вспоминать этапы жизни и взросления своего чада. Но часто такие предметы являются лишь ненужным хламом, который не представляет никакой эмоциональной ценности.

Напоминания о бывшем (бывшей)

В преддверии весны особенно важно избавиться о том, что вам напоминает о прошлых отношениях. Даже если вы расстались на хорошей ноте, не стоит хранить фото, подарки, забытые предметы в доме, если не хотите нарушить ваш настрой на поиски новой любви.

Вещи и мебель, от которых вы не в восторге

Дайте себе разрешение хранить в доме только то, что по душе. Все остальное выбросьте, продайте, отдайте друзьям или в благотворительный фонд.

Материалы для заброшенных хобби

Интересы появляются и пропадают, и это абсолютно нормально. Если в глубине души вы понимаете, что больше не собираетесь рисовать маслом, вязать, вышивать крестиком, с чистой совестью избавьтесь от всех подручных материалов.

Старая техника, провода, детали от непонятно чего

Вы все еще думаете, что телефон с погасшим пять лет назад экраном когда-нибудь вам пригодится? Храните только ту технику, которой действительно пользуетесь, а все остальное продавайте, дарите или выбрасывайте.

Бесполезная кухонная утварь

Если вы даже близко не подходите к плите, но продолжаете держать у себя на кухне вафельницу, горелку для крем-брюле, яйцерезку и мясорубку, задумайтесь, нужно ли вам это? Лучше освободите место для более актуальных и полезных вещей.

Одежда и обувь, которые вы больше не носите

Совершенно нормально хранить одежду и обувь на случай, если мода на них когда-нибудь вернется. Но не стоит жалеть выбрасывать старые и надоевшие наряды, чтобы освободить место для новых вещей.

Ранее мы писали, какие комнатные растения приносят в дом здоровье и благополучие.

Также специалисты рассказали, какие вещи в спальне мешают вам полноценно выспаться.

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