Викиньте ці речі на початку весни, щоб впустити в дім щастя

Книжки, які давно не читали, і стара преса

У багатьох припадають пилом на полицях книги, які ви не читали, і найімовірніше не плануєте. Або ж прочитали і забули. Якщо література не представляє ніякої культурної цінності, і навряд чи ви вирішите провести вечір за її читанням - позбавтеся від неї. Доля потрапити на переробку вторсировини повинна настигнути і старі газети і журнали, хіба що це стара колекційна "Бурда", по якій ви вчилися колись шити.

Старі дитячі речі та поробки

Деякі дитячі поробки, малюнки, іграшки та речі представляють цінність для батьків, які люблять згадувати етапи життя і дорослішання своєї дитини. Але часто такі предмети є лише непотрібним мотлохом, який не представляє ніякої емоційної цінності.

Нагадування про колишнього (колишню)

Напередодні весни особливо важливо позбутися про те, що вам нагадує про минулі стосунки. Навіть якщо ви розійшлися на хорошій ноті, не варто зберігати фото, подарунки, забуті предмети в домі, якщо не хочете порушити вашу готовність до пошуку нового кохання.

Речі і меблі, від яких ви не в захваті

Дайте собі дозвіл зберігати в будинку тільки те, що по душі. Все інше викиньте, продайте, віддайте друзям або у благодійний фонд.

Матеріали для покинутих хобі

Інтереси з'являються і зникають, і це абсолютно нормально. Якщо в глибині душі ви розумієте, що більше не збираєтеся малювати маслом, в'язати, вишивати хрестиком, з чистою совістю позбавтеся від всіх підручних матеріалів.

Стара техніка, дроти, деталі від незрозуміло чого

Ви все ще думаєте, що телефон з погаслим п'ять років тому екраном коли-небудь вам знадобиться? Зберігайте тільки ту техніку, якою дійсно користуєтеся, а все інше продавайте, даруйте або викидайте.

Безкорисне кухонне начиння

Якщо ви навіть близько не підходите до плити, але продовжуєте тримати у себе на кухні вафельницю, пальник для крем-брюле, яйцерізку і м'ясорубку, задумайтеся, чи потрібно вам це? Краще звільніть місце для більш актуальних і корисних речей.

Одяг і взуття, які ви більше не носіть

Абсолютно нормально зберігати одяг і взуття на випадок, якщо мода на них коли-небудь повернеться. Але не варто шкодувати викидати старе і обридле вбрання, щоб звільнити місце для нових речей.