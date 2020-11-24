Избавьтесь немедленно! Эти вещи в спальне мешают вам выспаться

Какие вещи в спальне не дают выспаться (фото: freepik)

Какие вещи в вашей спальне могут помешать полноценному сну и восстановлению

Иногда причиной бессонницы может стать не выпитая лишняя чашка кофе, стрессовый рабочий день или плохое самочувствие. Возможно выспаться вам не дают просто лишние вещи в спальне. Избавьтесь от них, и проверьте, изменится ли качество вашего отдыха.

О лишних вещах в спальне каждого человека пишет delo.ua.

Домашние питомцы

Даже если вы очень привязаны к своему любимцу, позаботьтесь о том, чтобы у него было отдельное спальное место. Ведь любимцы могут нарушать ваш сон, прыгая по кровати, требуя внимания или кормежки. Кроме того они могут стать причиной аллергии.

Устройства, что излучают свет

Постарайтесь, чтобы в вашей комнате не было лишних электронных устройств, мигающих или светящихся экранов. Так, синий свет, что исходит от ваших устройств, может негативно повлиять на ваш сон.

Также откажитесь от использования люминесцентных или светодиодных ламп. Ведь свет может нарушить ваши внутренние часы, которые регулируют режим сна и пробуждения.

Телевизор

Телевизор в спальне мешает не только вашей интимной жизни, но и полноценному сну. Многие люди убеждены, что под телевизор им лучше засыпается, но это не так. Если вы дремлете под "синий экран", это значит только то, что вы устали и вам пора спать.

"Когда вы смотрите телепередачи, ваш мозг выделяет химические вещества, такие как норэпинефрин и дофамин, они стимулируют "центры бодрствования" в вашем мозгу, тем самым затрудняя засыпание", - говорят специалисты.

Работа

Не берите работу в спальню. Когда вы оказываетесь в кровати, работа - последнее, чем должны быть заняты ваши мысли. Эксперты советуют отключиться от внешнего мира за 30 минут до сна. Это поможет полноценно выспаться. Отключите гаджеты, спрячьте документы и все остальные вещи, которые мешают расслабиться.

Еда

Некоторые люди являются любителями перекусов в кровати. Но это не самая лучшая идея. Во-первых, в позднее время лучше не кушать, во-вторых, вы рискуете промучиться с изжогой.

Алкоголь

Вопреки распространенному мнению, алкоголь не лучшая идея расслабиться перед сном. Если небольшая доза спиртного может вам помочь уснуть, то при превышении нормы вы рискуете обеспечить себе головные боли, кошмары, повышенное потоотделение и частую беготню в туалет.

Беспорядок

Беспорядок в спальне мешает уснуть, поскольку создает иллюзию незавершенной задачи. Специалисты говорят, что разбросанные по спальне вещи на подсознательном уровне вызывают тревогу и беспокойство.

Высокая температура в помещении

По данным специалистов по сну, слишком высокая температура в спальне негативно влияет на сон. Рекомендуется поддерживать температуру воздуха на уровне 16-19 градусов, чтобы обеспечить естественную терморегуляцию тела. Это очень важно для естественного перехода к глубоким стадиям сна.

Будильники

Если вы просыпаетесь по будильнику, вы каждое утро устраиваете своему организму стресс, ведь когда звонит будильник, вы все еще спите. Специалисты рекомендуют использовать будильник только в качестве запасного варианта. Лучше всего приучить себя ложиться спать в определенное время и научиться естественно просыпаться до того, как зазвонит будильник.

Неудобная постель

Для хорошего сна нужен хороший матрас и постельное белье. Отдайте предпочтение натуральным тканям светлых оттенков. Ведь выбор принадлежностей для сна является важным вложением в ваше здоровье.

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