Эти вещи никогда нельзя покупать б/у: список вас может удивить

Покупка б/у товаров помогает экономить и есть вещи, которые можно покупать с рук. Однако, есть товары, которые могут принести вред новому владельцу или трата денег окажется напрасной.

1. Фотоаппарат

Хорошая камера стоит довольно дорого. Даже если она б/у. И этот товар покупать с рук опаснее всего. В новых камерах легче скрутить "пробег", там не видно скрытые дефекты от ударов. И самое важное – современные цифровые полнокадровые камеры с функцией видео часто используют для записи свадебной съемки. Работа в таком режиме перегревает матрицу и выжигает сенсор. При покупке с рук определить такое повреждение очень сложно.

2. Жесткий диск

Винчестеры (жесткие диски) – слабое звено в любом компьютере. Чем больше объем диска и меньше его габариты, тем больше вероятность, что он изрядно изношен или с браком. И покупать его без гарантийного обслуживания бессмысленно, так как после покупки есть риск отправить его прямиком в мусорное ведро.

3. Ноутбук

Покупка б/у ноутбука – настоящая лотерея. Неизвестно, кем и как он использовался, в каких условиях хранился, как часто проходил диагностику. Кроме жесткого диска в такой технике могут быть проблемы с аккумуляторной батареей и механикой. Батарея может очень быстро выйти из строя, а мелкие части: диски, разъемы, клавиатура, провода на стыке корпуса и монитора – могут выйти из строя буквально за несколько дней. Стоит присмотреть ноут более старой модели, но новый и не тратить деньги на б/у.

4. Сноубордические ботинки

Как утверждают специалисты, такие ботинки разогреваются под ногу владельца всего один раз – после покупки, новыми и подстраиваются под анатомические особенности своего хозяина. Б/у ботинки для нового владельца будут некомфортными.

5. Шины и диски

Эта проблема в Украине стоит остро, так как многие автовладельцы покупают шины б/у в хорошем состоянии. Самый большой риск состоит в том, что вы не знаете, какие есть у шин скрытые дефекты, как их хранили и эксплуатировали, как мог измениться товар после покупки. И тут вопрос не столько в экономии, сколько в безопасности.

6. Велосипедный шлем

Причин не покупать велосипедный шлем б/у – море. Производители постоянно выпускают новые модели, более комфортные и надежные, и вполне доступные по цене – стоит ли экономить на своем здоровье? Есть риск, что именно этот б/у шлем был отозван производителем из-за ненадежности.

Кроме того, шлем уже мог побывать в авариях и его физические свойства были утеряны, даже если внешне это не заметно.

7. Детское автомобильное кресло

Еще один предмет безопасности, к покупке которого стоит подходить осмотрительно. У б/у кресла могут быть скрытые и незаметные дефекты, которые в критической ситуации могут подставить под удар вас или вашего ребенка.

8. Плазменная панель и видеопроектор

Плазменные панели имеют одно неприятное свойство – срок их службы ограничен и картинка ухудшается практически с того момента, как ее начали использовать. Такая б/у покупка станет выброшенными деньгами. У видеопроекторов проблема почти такая же, но там хотя бы можно заменить лампу. Но стоимость этой лампы сравняется со стоимостью всего видеопроектора.