Ці речі ніколи не можна купувати б/у: список вас може здивувати

Купівля б/у товарів допомагає економити та є речі, які можна купувати з рук. Однак, є товари, які можуть принести шкоду новому власнику або трата грошей виявиться марною.

1. Фотоапарат

Хороша камера коштує досить дорого. Навіть якщо вона б/у. І цей товар купувати з рук найнебезпечніше. У нових камерах легше скрутити "пробіг", там не видно приховані дефекти від ударів. І найважливіше-сучасні цифрові повнокадрові камери з функцією відео часто використовують для запису весільної зйомки. Робота в такому режимі перегріває матрицю і випалює сенсор. При покупці з рук визначити таке пошкодження дуже складно.

2. Твердий диск

Вінчестери (жорсткі диски) – слабка ланка в будь-якому комп'ютері. Чим більше обсяг диска і менше його габарити, тим більша ймовірність, що він неабияк зношений або з браком. І купувати його без гарантійного обслуговування безглуздо, оскільки після покупки є ризик відправити його прямо у відро для сміття.

3. Ноутбук

Покупка б/у ноутбука – справжня лотерея. Невідомо, ким і як він використовувався, в яких умовах зберігався, як часто проходив діагностику. Крім жорсткого диска в такій техніці можуть бути проблеми з акумуляторною батареєю і механікою. Батарея може дуже швидко вийти з ладу, а дрібні частини: диски, роз'єми, клавіатура, дроти на стику корпусу і монітора – можуть вийти з ладу буквально за кілька днів. Варто доглянути ноут старішої моделі, але новий і не витрачати гроші на б / у.

4. Сноубордичні черевики

Як стверджують фахівці, такі черевики розігріваються під ногу власника Всього один раз – після покупки, новими та підлаштовуються під анатомічні особливості свого господаря. Б/у черевики для нового власника будуть некомфортними.

5. Шини та диски

Ця проблема в Україні стоїть гостро, бо багато автовласників купують шини б/у в хорошому стані. Найбільший ризик полягає в тому, що ви не знаєте, які є у шин приховані дефекти, як їх зберігали та експлуатували, як міг змінитися товар після покупки. І тут питання не стільки в економії, скільки в безпеці.

6. Велосипедний шолом

Причин не купувати велосипедний шолом б/у – море. Виробники постійно випускають нові моделі, більш комфортні та надійні, і цілком доступні за ціною – чи варто економити на своєму здоров'ї? Є ризик, що саме цей б/у шолом був відкликаний виробником через ненадійність.

Крім того, шолом вже міг побувати в аваріях і його фізичні властивості були загублені, навіть якщо зовні це не помітно.

7. Дитяче автомобільне крісло

Ще один предмет безпеки, до покупки якого варто підходити обачно. У б / у крісла можуть бути приховані та непомітні дефекти, які в критичній ситуації можуть підставити під удар вас або вашої дитини.

8. Плазмова панель і відеопроєктор

Плазмові панелі мають одну неприємну властивість-термін їх служби обмежений і картинка погіршується практично з того моменту, як її почали використовувати. Така б/у покупка стане викинутими грошима. У відеопроєкторів проблема майже така ж, але там хоча б можна замінити лампу. Але вартість цієї лампи зрівняється з вартістю всього відеопроєктора.