Эти предметы категорически нельзя поднимать с земли: они принесут несчастье

К найденным на улице предметам - особенно деньгам или драгоценностям - порой может так и тянуться рука, и зоркий прохожий решит, что это настоящая удача, однако ряд вещей могут хранить в себе серьезную опасность для новых обладателей.

Ведь есть вероятность, что "потеря" на самом деле лежит тут не случайно, и кто-то нарочно оставил предмет, чтобы перенести болезни или сглазить, рассказала финалистка телешоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова на своем сайте .

Зная, какие это могут быть вещи-"приманки", будет легче себя обезопасить и не стать жертвой чужих злых умыслов.

Ключи

Тут важно отметить, что не связка и именно найденные одиночные ключи лучше не поднимать с земли, так как именно на такие делают всевозможные заговоры на болезни или порчу. При этом бытует мнение, что обнаруженные ключи сулят удачу и везение - только если их не брать в руки, а просто увидеть.

Монеты и купюры

На железные деньги обычно наговаривают неудачи и недуги, и после этого такие монеты бросают на перекрестке. Согласно народной примете, если деньги подобрать на улице, то это может сулить большие убытки и потерю благосостояния.

Драгоценные металлы

На украшения тоже нередко наводят приворот. Человек, который к ним прикоснется, чтобы забрать, может получить блок на достижение целей.

Куклы и самодельные игрушки

Такие вещи вообще считают символами наведения порчи - при обнаружении лучше их не перешагивать и обходить стороной.

Булавки, иголки, спицы

Следует запомнить, что все колющие предметы называют источниками негативной энергетики. Подобные "колкости" выбрасывают чаще специально, чтобы перекинуть сглаз на другого человека.

Часы

Считаются очень опасным предметом. Наручные часы обычно снимают с руки покойного и выбрасывают, чтобы тот, кто их решит присвоить себе, мог смертельно заболеть.

Стекло или зеркало

Такие вещи способны сохранять весь негатив, который накопили от предыдущего владельца. Беду и невзгоды можно притянуть, если взять их в руки и глянуть в отражение.

Крестики и цепочки

Считается, что подобные предметы могут передать все грехи и болезни человека, которому принадлежали ранее, поэтому брать их в руки или примерять настоятельно не рекомендуется.