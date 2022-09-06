UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти вещи нельзя держать возле телефона: они могут повредить смартфон

Куда нельзя класть телефон (unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

Сейчас телефон является неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека настолько, что мы часто держим его в кармане или сумке рядом с другими предметами первой необходимости. Однако есть 5 вещей, от которых смартфон стоит держать как можно дальше, поскольку это опасно.

Об этом пишет Sante Plus.

Какие вещи нельзя класть возле телефона

Не кладите деньги возле телефона

Многие кладут телефон возле денег или кладут их в чехол смартфона. Это плохая привычка, потому что вы рискуете вызвать перегрев смартфона. Еще хуже, положив в чехол свои деньги, вы потеряете две вещи, если его украдут.

Кредитная карта возле телефона

Карточка имеет магнитную полоску, мощность которой можно минимизировать при частом контакте с телефоном.

Не кладите телефон рядом с едой

Из гигиенических соображений телефон нельзя класть рядом с едой. Имейте в виду, что телефон может содержать микробы и бактерии и может испачкать вашу еду, особенно если вы держите его во время еды.

Металлические предметы могут повредить телефон

Металлические предметы, такие как ключи могут поцарапать экран или даже сломать его во время резкого движения.

Магнит может повлиять на сигнал смартфона

Магнитный держатель для телефона позволяет беспрепятственно пользоваться телефоном во время вождения. Таким образом, магнитная опора позволяет эффективно закрепить телефон, но может вызвать риски для устройства и повредить.

Куда не стоит класть телефон

По словам эксперта по здравоохранению Лилли Фридман, карман - худшее место для хранения телефона. По ее словам, размещение смартфона в заднем кармане ускоряет проблемы с суставами, такие как радикулит или другие заболевания спины.

Также нельзя класть телефон под подушку.

Многие привыкли проверять свои социальные сети перед сном, но лучше положить телефон за пределами спальни. Особенно это касается случаев, когда мы кладем смартфон под подушку. И недаром это может привести к смертельному пожару в случае перегрева. Иногда это может происходить из-за зарядки или неисправности устройства.

К тому же сон со смартфоном также может вызвать расстройства сна.

Ранее мы сообщали, чего нельзя делать с телефоном во время зарядки.

Также мы писали, как очистить телефон от грязи и бактерий и как часто нужно это делать.

Читайте РБК-Украина в Google News
телефон