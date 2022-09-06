Эти вещи нельзя держать возле телефона: они могут повредить смартфон

Какие вещи нельзя класть возле телефона

Не кладите деньги возле телефона

Многие кладут телефон возле денег или кладут их в чехол смартфона. Это плохая привычка, потому что вы рискуете вызвать перегрев смартфона. Еще хуже, положив в чехол свои деньги, вы потеряете две вещи, если его украдут.

Кредитная карта возле телефона

Карточка имеет магнитную полоску, мощность которой можно минимизировать при частом контакте с телефоном.

Не кладите телефон рядом с едой

Из гигиенических соображений телефон нельзя класть рядом с едой. Имейте в виду, что телефон может содержать микробы и бактерии и может испачкать вашу еду, особенно если вы держите его во время еды.

Металлические предметы могут повредить телефон

Металлические предметы, такие как ключи могут поцарапать экран или даже сломать его во время резкого движения.

Магнит может повлиять на сигнал смартфона

Магнитный держатель для телефона позволяет беспрепятственно пользоваться телефоном во время вождения. Таким образом, магнитная опора позволяет эффективно закрепить телефон, но может вызвать риски для устройства и повредить.

Куда не стоит класть телефон

По словам эксперта по здравоохранению Лилли Фридман, карман - худшее место для хранения телефона. По ее словам, размещение смартфона в заднем кармане ускоряет проблемы с суставами, такие как радикулит или другие заболевания спины.

Также нельзя класть телефон под подушку.

Многие привыкли проверять свои социальные сети перед сном, но лучше положить телефон за пределами спальни. Особенно это касается случаев, когда мы кладем смартфон под подушку. И недаром это может привести к смертельному пожару в случае перегрева. Иногда это может происходить из-за зарядки или неисправности устройства.

К тому же сон со смартфоном также может вызвать расстройства сна.