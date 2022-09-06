Ці речі не можна тримати біля телефону: вони можуть пошкодити смартфон

Які речі не можна класти біля телефону

Не кладіть гроші біля телефону

Багато хто кладе телефон біля грошей або кладе їх у чохол смартфона. Це погана звичка, тому що ви ризикуєте викликати перегрів смартфону. Ще гірше, поклавши у чохол свої гроші, ви втратите дві речі, якщо його вкрадуть.

Кредитна картка біля телефону

Картка має магнітну смужку, потужність якої можна мінімізувати при частому контакті з телефоном.

Не кладіть телефон біля їжі

З гігієнічних міркувань телефон не можна класти поруч з їжею. Майте на увазі, що телефон може містити мікроби та бактерії та може забруднити вашу їжу, особливо якщо ви тримаєте його під час їжі.

Металеві предмети можуть пошкодити телефон

Метелеві предмети, такі як ключі, можуть подряпати екран або навіть зламати його під час різкого руху.

Магніт може вплинути на сигнал смартфона

Магнітний тримач для телефону дозволяє безперешкодно користуватися телефоном під час водіння. Таким чином, магнітна опора дає змогу ефективно закріпити телефон, але може спричинити ризики для пристрою та пошкодити.

Куди не варто класти телефон

За словами експерта з охорони здоров’я Ліллі Фрідман, кишеня - найгірше місце для зберігання телефону. За її словами, розміщення смартфона в задній кишені прискорює проблеми з суглобами, такі як радикуліт або інші захворювання спини.

Також не можна класти телефон під подушку.

Багато хто звик перевіряти свої соціальні мережі перед сном, але краще покласти телефон за межами спальні. Особливо це стосується випадків, коли ми кладемо смартфон під подушку. І недарма це може призвести до смертельної пожежі у разі перегріву. Іноді це може відбуватися через заряджання або несправність пристрою.

До того ж сон зі смартфоном також може спричинити розлади сну.