Эти вещи категорически нельзя держать на кухне: выбросьте их прямо сейчас!

Некоторые вещи на вашей кухне, которая издревле считается сакральным местом, могут привлечь в ваш дом горести, неудачи, бедность и болезни. Ведь эта комната - не просто место для приготовления пищи, это символический очаг, место особенной энергетики и силы. Какие вещи мешают впустить в вашу жизнь радость, счастье и процветание - читайте ниже в нашем материале.
Об этом пишет dailyhoro.
Посуда со сколами, трещинами, чашки с отбитыми ручками не только забирает позитивную энергию, но может стать причиной порезов, а также проблем с пищеварением из-за скопившихся в местах трещин и сколов болезнетворных бактерий.
Хранение на кухне пустых емкостей, которые не используются, а только занимают место, притягивает в дом трудности. Чтобы не было финансовых проблем, не оставляйте пустые бутылки на столе - от ненужных избавьтесь, а нужные отправьте в шкаф засыпав в них немного соли. Так и от плохих запахов избавитесь и деньги из дома утекать не будут.
Проводите ревизию бакалеи, специй, овощей и фруктов регулярно. Никакой плесени, залежавшихся круп с молью, гнилых и подпорченных овощей. Это не только чревато отравлением, но и может навлечь беды на домочадцев.
Никогда не оставляйте грязную посуду на столе и в раковине надолго, особенно - на ночь. Это привлечет в дом тараканов, а вот благополучие и процветание, наоборот, отпугнет.
Ненужный половник, декоративная подставка под яйца, сломанный миксер, морально устаревшая кофеварка - все эти предметы притягивают не только пыль и грязь, но также и неприятности.
Милая статуэтка или прихватка могут стать источником проблем, если они подарены от нехороших людей. Такие предметы стоит убирать из жилища. Также не стоит хранить на кухне ничего, что вызывает раздражение.
Часы на кухне могут стать как помощником, так и вредителем. Не храните их, если они пришли в негодность, только потому что они красивые. Остановившееся время привлекает неизбежные беды.
Веники, старые тряпки, губки притягивают неприятности и нищету. Сразу заменяйте средства для уборки, как только они пришли в негодность.
Украшать кухню погибшими растениями - плохая затея. Высохшие цветы не несут положительной энергетики, и от них лучше избавиться.
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