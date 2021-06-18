Эти вещи в доме крадут вашу энергию: избавьтесь от них срочно!

Некоторые вещи в доме могут забирать вашу энергию. В таких случаях вы испытываете беспричинную усталость, сонливость, все валится из рук. Эксперты советуют как следует осмотреться по сторонам и начать наводить порядок. От каких предметов в вашем доме следует избавиться, чтобы впустить в него счастье - читайте ниже в нашем материале.

Одежда, которую вы не носите

Разберите завалы в ваших шкафах и избавьтесь от вещей, которые вы не носите и не будете уже никогда надевать. Такая одежда лишь занимает пространство и отнимает время - ведь несмотря, что ею не пользуются, перекладывать иногда с места на место приходится. В мусорник должна пойти и одежда, что пришла в негодность.

Посуда с дефектами

Как только посуда надбилась, треснула или получила любой другой дефект, избавьтесь от нее немедленно. Трещины, сколы и т. д. создают потоки негативной энергии, которые способны вызывать неприятности у всех членов семьи.

Растения, которые притягивают негатив

Некоторые комнатные растения привлекают в дом благополучие, однако если речь идет о засохших букетах, то дела обстоят совершенно иначе. Энергетика мертвых цветов забирает энергию радости и счастья из вашего дома.

Подарки, что не пришлись по душе

Не всегда презенты дарят положительную энергетику и приятные воспоминания. Вещи, что вам не нравятся или подарены людьми, которые не вызывают положительных эмоций, унесите из дома подальше.

Сломанная техника

Неисправные приборы таят в себе зло незавершенных дел, вызывая отрицательные эмоции. Любые бытовые приборы, которые не удается отремонтировать, уберите из дома, чтобы они не стали "пожирателями" позитивной энергии.