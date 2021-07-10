Ці речі категорично не можна тримати на кухні: викиньте їх прямо зараз!

Битий посуд

Посуд зі сколами, тріщинами, чашки з відбитими ручками не тільки забирає позитивну енергію, але може стати причиною порізів, а також проблем з травленням через скупчення в місцях тріщин і відколів хвороботворних бактерій.

Пляшки

Зберігання на кухні порожніх ємностей, які не використовуються, а тільки займають місце, притягує в будинок труднощі. Щоб не було фінансових проблем, не залишайте порожні пляшки на столі - від непотрібних позбудьтеся, а потрібні відправте в шафу засипавши в них трохи солі. Так і від поганих запахів позбудетеся і гроші з дому витікати не будуть.

Зіпсовані продукти

Проводьте ревізію бакалії, спецій, овочів і фруктів регулярно. Ніякої цвілі, залежалих круп з міллю, гнилих і зіпсованих овочів. Це не тільки загрожує отруєнням, але і може накликати біди на домочадців.

Брудний посуд

Ніколи не залишайте брудний посуд на столі і в раковині надовго, особливо - на ніч. Це приверне в будинок тарганів, а ось добробут і процвітання, навпаки, відлякає.

Зіпсована побутова техніка і начиння

Непотрібний ополоник, декоративна підставка під яйця, зламаний міксер, морально застаріла кавоварка - всі ці предмети притягують не тільки пил і бруд, але також і неприємності.

Непотрібні подарунки

Мила статуетка або прихватка можуть стати джерелом проблем, якщо вони подаровані від нехороших людей. Такі предмети варто прибирати з житла. Також не варто зберігати на кухні нічого, що викликає роздратування.

Зламаний годинник

Годинник на кухні можуть стати як помічником, так і шкідником. Не зберігайте його, якщо він прийшов в непридатність, тільки тому що він красивий. Час, що зупинився, приваблює неминучі біди.

Засоби для прибирання

Віники, старі ганчірки, губки притягують неприємності і злидні. Відразу замінюйте засоби для прибирання, як тільки вони прийшли в непридатність.

Сухі квіти

Прикрашати кухню загиблими рослинами - погана затія. Висохлі квіти не несуть позитивної енергетики, і від них краще позбутися.