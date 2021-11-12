Эти вещи в доме принесут богатство, удачу и отпугнут беды и нищету

Свежие фрукты

Фрукты полезно не только есть, но и созерцать. Ваза или корзинка с фруктами в гостиной или на кухне может стать вашим талисманном. Обязательно в ней должны присутствовать цитрусовые. В конце концов фрукты освежат аромат вашего жилища. Конечно же они должны стоять не только для красоты - опустошайте и пополняйте запасы фруктов регулярно.

Живые цветы

Красивые букеты приносят в дом радость, красоту и гармонию. Заведите привычку собирать букет из живых цветов. Единственное - откажитесь от растений с шипами, а также засохших растений - никаких "трупов" в вашем доме.

Подкова

Подкова над входной дверью издавна считается символом удачи. Повесьте ее концами вверх и она станет талисманом удачи, а если концы будут смотреть вниз, подкова будет вашим оберегом от проблем с деньгами, злых людей, бед и невзгод.

Зеркало

Зеркало способно привлечь положительную энергетику. Лучшим местом в доме для его расположения будет та часть дома, в которой будет отражаться красивый вид. К примеру, из окна.

Вода

Немногие могут себе позволить домик у озера, ведь вода является символом счастья и богатства. Обзаведитесь аквариумом с красивыми мирными рыбками, или хотя бы поставьте на стол красивую чашу с водой. Важно, чтобы вода всегда оставалась чистой.

Мед

Кроме того что это вкусно и полезно, мед имеет особую силу по привлечению достатка в дом. Эксперты советуют купить натуральный продукт без добавок, а перед тем как принести его в дом, навести там порядок. Чистой кистью или деревянной палочкой возьмите немного меда и окропите каждый угол в доме, затем поставьте емкость на середину обеденного стола и попросите всех домочадцев съесть по ложке. Важно, чтобы мед не был засахаренным.

Красные нити

Этот цвет символизирует страсть и любовь, а также богатство. Держите в доме клубок красных нитей, чтобы привлекать достаток. Такую нить можно намотать на деревянную ложку или палку и положить ее под кровать. Очень важно, чтобы нитки были именно алого цвета, а не ягодного, винного и так далее.

Желтые монеты

Чтобы дом был полной чашей - держите в нем желтые монеты желтого цвета. А чтобы наверняка - проведите специальный обряд. Разложите монеты на подоконнике во время полнолуния, чтобы лунные лучи касались поверхности денег. Затем сложите монеты в небольшой мешочек из натуральной красной ткани, завяжите его красной нитью. Храните мешочек в шкатулке с украшениями. Такой ритуал нужно проводить раз в полгода.

Гвозди

Считается, что гвозди помогают защитить дом от различных неприятностей, в том числе воровства и завистников. Выберите чистый ровный гвоздь и забейте его как можно глубже в дверной косяк (входной двери либо двери на кухню). Такой гвоздь будет служить талисманом.