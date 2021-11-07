Никогда не делайте этого за обеденным столом: навлечете беду на себя и семью

Обеденный стол издревле почитается как символ процветания. За столом собираются семьями, чтобы покушать, пообщаться, провести время друг с другом, отметить важные события. Это место всегда считалось особенным, поэтому с ним связана масса примет. А нарушение некоторых из этих запретов за столом, считается, может привести к бедам и нищете.

За столом нельзя ссориться

Считается, что выяснение отношений за столом может навлечь на ваш дом и на вас беды. Проведите трапезу в спокойной обстановке, а улаживание конфликтов отложите до другого времени.

Нельзя смахивать со стола крошки

По некоторым приметам, так вы можете привлечь в свой дом финансовые проблемы.

Не вытирайте стол бумагой

Из-за этого между родными могут начаться ссоры и недопонимания.

Запрещено оставлять на столе пустую посуду

Пустая посуда, в которой нет никаких продуктов, сулит бедность. Оставляйте на столе только тарелки и чашки с содержимым, а лучше – уберите со стола, вымойте посуду после обеда, и разложите все в шкафы.

Нельзя, чтобы стол шатался

Если стол начал шататься, постарайтесь как можно скорее отремонтировать его. Сломанный стол, по некоторым приметам, сулит болезни.

Не кладите на стол посторонние предметы

Считается, что бардак на столе может привести к различным проблемам, поломкам, неприятностям. Да и попросту это – негигиенично.

Не пускайте на стол кошку

Гуляющие по столу животное способна разрушать положительную энергетику дома. Отучите питомца, если у него есть такая плохая привычка.