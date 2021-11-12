Ці речі в домі принесуть багатство, удачу і відлякають біди і злидні

Свіжі фрукти

Фрукти корисно не тільки їсти, але і споглядати. Ваза або кошик з фруктами у вітальні або на кухні може стати вашим талісманом. Обов'язково в ній повинні бути присутніми цитрусові. Зрештою фрукти освіжать аромат вашого житла. Звичайно ж вони повинні стояти не тільки для краси - спустошуйте і поповнюйте запаси фруктів регулярно.

Живі квіти

Красиві букети приносять в будинок радість, красу і гармонію. Заведіть звичку збирати букет з живих квітів. Єдине - відмовтеся від рослин з шипами, а також засохлих рослин - ніяких "трупів" у вашому домі.

Підкова

Підкова над вхідними дверима здавна вважається символом удачі. Повісьте її кінцями вгору і вона стане талісманом удачі, а якщо кінці будуть дивитися вниз, підкова буде вашим оберегом від проблем з грошима, злих людей, бід і негараздів.

Дзеркало

Дзеркало здатне привернути позитивну енергетику. Кращим місцем в домі для його розташування буде та частина, в якій буде відображатися гарний краєвид. Наприклад, з вікна.

Вода

Мало хто може собі дозволити будиночок біля озера, адже вода є символом щастя і багатства. Обзаведіться акваріумом з красивими мирними рибками, або хоча б поставте на стіл красиву чашу з водою. Важливо, щоб вода завжди залишалася чистою.

Мед

Крім того що це смачно і корисно, мед має особливу силу по приверненню достатку в дім. Експерти радять купити натуральний продукт без добавок, а перед тим як принести його в житло, навести там порядок. Чистим пензлем або дерев'яною паличкою візьміть трохи меду і окропіть кожен кут в будинку, потім поставте ємність на середину обіднього столу і попросіть всіх домочадців з'їсти по ложці. Важливо, щоб мед не був зацукрованим.

Червоні нитки

Цей колір символізує пристрасть і любов, а також багатство. Тримайте в будинку клубок червоних ниток, щоб привертати достаток. Таку нитку можна намотати на дерев'яну ложку або палицю і покласти її під ліжко. Дуже важливо, щоб нитки були саме червоного кольору, а не ягідного, винного і так далі.

Жовті монети

Щоб будинок був повною чашею - тримайте в ньому жовті монети жовтого кольору. А щоб напевно - проведіть спеціальний обряд. Розкладіть монети на підвіконні під час повного місяця, щоб місячні промені торкалися поверхні грошей. Потім складіть монети в невеликий мішечок з натуральної червоної тканини, зав'яжіть його червоною ниткою. Зберігайте мішечок в скриньці з прикрасами. Такий ритуал потрібно проводити раз на півроку.

Цвяхи

Вважається, що цвяхи допомагають захистити будинок від різних неприємностей, в тому числі злодійства і заздрісників. Виберіть чистий рівний цвях і забийте його якомога глибше в дверний косяк (вхідних дверей або двері на кухню). Такий цвях буде служити талісманом.