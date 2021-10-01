Никогда не дарите на день рождения эти вещи: подарите беды и нищету

Некоторые подарки вместо радости и приятных эмоций могут принести негатив и неприятности их получателю. Поэтому к выбору презента следует отнестись с максимальной ответственностью.

Что нельзя дарить на день рождения, пишет Sunmag .

Вот список вещей, которые нельзя дарить никому

Часы, полотенца и шарфы. Эти вещи символизируют ссоры, долгую разлуку и болезни. По некоторым поверьям часы отбирают у человека время его жизни, а в Китае получить в подарок часы - все равно, что приглашение на похорон.

Животные - не самый лучший вариант презента. Но если вы дадите за него выкуп, питомца можно принимать в дар.

Колющие и режущие предметы (ножи, вилки, кинжалы). Народное поверье говорит, что с подарком можно привлечь в дом ссоры и невзгоды.

Кошелек также лучше не дарить. А если все же хотите сделать такой презент, положите в него немного денег, чтобы привлечь удачу и прибыль.

Жемчуг издавна считается не лучшим подарком. Каждая жемчужина, по некоторым поверьям, символизирует пролитые слезы вдов и сирот.

Не дарите любимым мужчинам носки. Говорят, что он, надев их, может покинуть дом навсегда.

Крестик на день рождения также дарить нельзя. Такой подарок преподносят традиционно на крещение, но не на именины. Считается, что крестик может передать новому владельцу страхи, тревоги и заботы того, кто его дарит.

Зеркало дарить категорически нельзя. Раньше люди верили, что зеркало является коридором, ведущим из нашего мира в мир духов.

Вычеркните носовые платки из списка возможных подарков, ведь они предсказывают грядущую разлуку с близким человеком.

Также нельзя передаривать подаренные вещи, потому что человек, который их дарил, передает вместе с ними свою энергетику.