Эти вещи в доме принесут богатство, удачу и отпугнут беды и нищету

Некоторые вещи обладают очень мощной позитивной энергией, которая может наполнять ваш дом правильными вибрациями. Таких предметов немало, поэтому выбор талисманов для вашего жилья большой.

Свежие фрукты

Фрукты полезно не только есть, но и созерцать. Ваза или корзинка с фруктами в гостиной или на кухне может стать вашим талисманном. Обязательно в ней должны присутствовать цитрусовые. В конце концов фрукты освежат аромат вашего жилища. Конечно же они должны стоять не только для красоты - опустошайте и пополняйте запасы фруктов регулярно.

Живые цветы

Красивые букеты приносят в дом радость, красоту и гармонию. Заведите привычку собирать букет из живых цветов. Единственное - откажитесь от растений с шипами, а также засохших растений - никаких "трупов" в вашем доме.

Подкова

Подкова над входной дверью издавна считается символом удачи. Повесьте ее концами вверх и она станет талисманом удачи, а если концы будут смотреть вниз, подкова будет вашим оберегом от проблем с деньгами, злых людей, бед и невзгод.

Зеркало

Зеркало способно привлечь положительную энергетику. Лучшим местом в доме для его расположения будет та часть дома, в которой будет отражаться красивый вид. К примеру, из окна.

Вода

Немногие могут себе позволить домик у озера, ведь вода является символом счастья и богатства. Обзаведитесь аквариумом с красивыми мирными рыбками, или хотя бы поставьте на стол красивую чашу с водой. Важно, чтобы вода всегда оставалась чистой.

Мед

Кроме того что это вкусно и полезно, мед имеет особую силу по привлечению достатка в дом. Эксперты советуют купить натуральный продукт без добавок, а перед тем как принести его в дом, навести там порядок. Чистой кистью или деревянной палочкой возьмите немного меда и окропите каждый угол в доме, затем поставьте емкость на середину обеденного стола и попросите всех домочадцев съесть по ложке. Важно, чтобы мед не был засахаренным.

Красные нити

Этот цвет символизирует страсть и любовь, а также богатство. Держите в доме клубок красных нитей, чтобы привлекать достаток. Такую нить можно намотать на деревянную ложку или палку и положить ее под кровать. Очень важно, чтобы нитки были именно алого цвета, а не ягодного, винного и так далее.

Желтые монеты

Чтобы дом был полной чашей - держите в нем желтые монеты желтого цвета. А чтобы наверняка - проведите специальный обряд. Разложите монеты на подоконнике во время полнолуния, чтобы лунные лучи касались поверхности денег. Затем сложите монеты в небольшой мешочек из натуральной красной ткани, завяжите его красной нитью. Храните мешочек в шкатулке с украшениями. Такой ритуал нужно проводить раз в полгода.

Гвозди

Считается, что гвозди помогают защитить дом от различных неприятностей, в том числе воровства и завистников. Выберите чистый ровный гвоздь и забейте его как можно глубже в дверной косяк (входной двери либо двери на кухню). Такой гвоздь будет служить талисманом.