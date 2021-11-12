Ці речі в домі принесуть багатство, удачу і відлякають біди і злидні

Деякі речі мають дуже потужну позитивну енергію, яка може наповнювати ваш дім правильними вібраціями. Таких предметів чимало, тому вибір талісманів для вашого житла великий.

Свіжі фрукти

Фрукти корисно не тільки їсти, але і споглядати. Ваза або кошик з фруктами у вітальні або на кухні може стати вашим талісманом. Обов'язково в ній повинні бути присутніми цитрусові. Зрештою фрукти освіжать аромат вашого житла. Звичайно ж вони повинні стояти не тільки для краси - спустошуйте і поповнюйте запаси фруктів регулярно.

Живі квіти

Красиві букети приносять в будинок радість, красу і гармонію. Заведіть звичку збирати букет з живих квітів. Єдине - відмовтеся від рослин з шипами, а також засохлих рослин - ніяких "трупів" у вашому домі.

Підкова

Підкова над вхідними дверима здавна вважається символом удачі. Повісьте її кінцями вгору і вона стане талісманом удачі, а якщо кінці будуть дивитися вниз, підкова буде вашим оберегом від проблем з грошима, злих людей, бід і негараздів.

Дзеркало

Дзеркало здатне привернути позитивну енергетику. Кращим місцем в домі для його розташування буде та частина, в якій буде відображатися гарний краєвид. Наприклад, з вікна.

Вода

Мало хто може собі дозволити будиночок біля озера, адже вода є символом щастя і багатства. Обзаведіться акваріумом з красивими мирними рибками, або хоча б поставте на стіл красиву чашу з водою. Важливо, щоб вода завжди залишалася чистою.

Мед

Крім того що це смачно і корисно, мед має особливу силу по приверненню достатку в дім. Експерти радять купити натуральний продукт без добавок, а перед тим як принести його в житло, навести там порядок. Чистим пензлем або дерев'яною паличкою візьміть трохи меду і окропіть кожен кут в будинку, потім поставте ємність на середину обіднього столу і попросіть всіх домочадців з'їсти по ложці. Важливо, щоб мед не був зацукрованим.

Червоні нитки

Цей колір символізує пристрасть і любов, а також багатство. Тримайте в будинку клубок червоних ниток, щоб привертати достаток. Таку нитку можна намотати на дерев'яну ложку або палицю і покласти її під ліжко. Дуже важливо, щоб нитки були саме червоного кольору, а не ягідного, винного і так далі.

Жовті монети

Щоб будинок був повною чашею - тримайте в ньому жовті монети жовтого кольору. А щоб напевно - проведіть спеціальний обряд. Розкладіть монети на підвіконні під час повного місяця, щоб місячні промені торкалися поверхні грошей. Потім складіть монети в невеликий мішечок з натуральної червоної тканини, зав'яжіть його червоною ниткою. Зберігайте мішечок в скриньці з прикрасами. Такий ритуал потрібно проводити раз на півроку.

Цвяхи

Вважається, що цвяхи допомагають захистити будинок від різних неприємностей, в тому числі злодійства і заздрісників. Виберіть чистий рівний цвях і забийте його якомога глибше в дверний косяк (вхідних дверей або двері на кухню). Такий цвях буде служити талісманом.