"Веселка" у тарілці: 5 кольорів фруктів та овочів, які підвищують апетит

Здоров’я організму залежить від різноманітного харчування. Нутриціолог розповіла, овочі та фрукти яких кольорів повинні бути у раціоні.

Яка користь для організму

За словами сімейного лікаря та дитячого нутриціолога Тетяни Рибки, одна з найкращих стратегій - включати в раціон якомога більше кольорів.

Різнокольорові овочі та фрукти наповнені корисними фітонутрієнтами, які не тільки зміцнюють імунітет, але й допомагають запобігати багатьом захворюванням.

"Ця "веселка" робить тарілку яскравою, що не лише приваблює око, але й підвищує апетит", - додала експерт.

Дослідження показують, що коли їжа виглядає привабливо, то людині хочеться їсти її більше і з більшим задоволенням. Особливо це актуально для дітей, яким візуально приємна їжа допомагає формувати здорові харчові звички.

Кольори на тарілці також стимулюють різні відчуття і підвищують нашу зацікавленість у їжі.

Важливо знати, що кожен колір може асоціюватися з новим смаком та ароматом, а додавання різних текстур - хрусткої моркви та соковитого помідора робить процес споживання ще цікавішим.

"Складаючи різнокольорову тарілку, ми не тільки наповнюємо її поживними речовинами, а й перетворюємо прийом їжі на маленьку пригоду, в якій кожен колір - це новий корисний інгредієнт для нашого здоров’я", - написала нутриціолог.

Список кольорів

Червоні

Такі фрукти та овочі мають у складі лікопен та астаксантин, що поліпшують роботу серця, мають протизапальні властивості та зміцнюють імунну систему, зменшують болі при запаленні суглобів.

До таких продуктів відноситься буряк, томати, червоний виноград, полуниця та малина.

Жовті та помаранчеві

Такі продукти багаті каротиноїдами, які знижують ризик серцевих захворювань, зміцнюють імунну систему, формують здорову шкіру та поліпшують зір.

До того ж вони грають важливу роль для фертильності, знижують частоту раку молочної залози та простати.

Приклади таких продуктів - гарбуз, морква, апельсин.

Зелені

Містять індоли та ізотоцинати - природні нітрати, які допомагають знизити ризик гіпертонії та інсульту, підтримують здоровʼя судин.

Також багаті на вітамін К, клітковину, калій, антиоксиданти. А вміст фолієвої кислоти допомагає попередити дефекти нервової трубки у малюків.

Зелені фрукти та овочі також допомагають зберегти здоров’я зору та міцні кістки та зуби. Темно-зелені листові овочі мають найвищу концентрацію антиоксидантів і клітковини.

Сині та фіолетові

Продукти таких кольорів містять в собі антоціани та антиоксиданти, які повʼязані з поліпшенням роботи мозку, памʼяті, покращенням настрою, зниженням розмноження ракових клітин.

Білі та коричневі

Вони містять флавоноїди та аліцин, які мають протипухлинні властивості. До того ж можуть знижувати рівень холестерину, поліпшують щільність кісток, знижують ризик раку шлунку.

Приклади таких продуктів - часник, ріпчаста цибуля, біла редька.