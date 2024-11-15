7 найкорисніших видів риб для здоров'я, які потрібно їсти часто

Риба є важливою частиною здорового харчування людини. Дієтолог розповів, що робить рибу більш корисною та яким видам краще віддати перевагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Що робить рибу більш чи менш корисною

Дієтолог Крістен Карлі розповіла, коли справа доходить до риби, то не всі сорти однакові за вмістом поживних речовин і загальним впливом на здоров’я.

Більшість риб містить значну кількість білка, вітамінів групи B і цілого ряду мінералів, включаючи залізо, селен, цинк і в деяких випадках навіть кальцій.

Білок необхідний для відновлення м’язів, підтримки імунітету та насичення енергією.

Однак деякі з найздоровіших сортів риби також містять омега-3 жирні кислоти та вітамін D.

Омега-3 - це здорові жири допомагають підтримувати серце, мозок, суглоби, очі та шкіру в ідеальній формі, а також покращують психічне здоров’я і зменшують запалення в організмі.

Проте, існує також ряд забруднюючих речовин, які зазвичай зустрічаються в рибі, а саме ртуть, мікропластик і поліхлоровані біфеніли (ПХБ).

Ртуть є токсичною речовиною і її високий рівень споживання може вплинути на нервову систему, особливо у дітей і вагітних жінок.

Тим часом, з огляду на поширену природу пластику та хімічного забруднення в усьому світі, мікропластик і хімічні забруднювачі є більш поширеними в джерелах морепродуктів, ніж будь-коли раніше.

Мікропластик може містити суміш із понад 16 000 хімічних речовин, які можуть бути токсичними для здоров’я людини.

7 найкорисніших сортів риби

Сардини

Ця маленька риба наповнена омега-3, кальцієм і вітаміном D. З сардин можна приготувати салат із морепродуктів, додати до бутербродів або як доповнення до салату.

Скумбрія

Ще одна поширена риба, яку ви знайдете в ряду з консервами, - це скумбрія. Ця риба займає нижчу позицію в харчовому ланцюзі, як і сардини, що робить її варіантом з меншим вмістом ртуті та інших забруднень.

Скумбрія має високий вміст омега-3 жирних кислот, і її найкраще вживати в копченому вигляді, на грилі або в салатах.

Ця жирна ситна риба також смачна в рецептах макаронів на основі помідорів, і з неї навіть можна зробити смачні рибні котлети.

Лосось

Лосось має високий вміст омега-3 і вітаміну D, він універсальний і має м’який смак. Ця риба дуже насичена поживними речовинами, зокрема і вітамінами групи В, які корисні для мозку та нервової системи. Ще лосось багатий на вітамін А, який сприяє підтримці та покращенню зору.

Оселедець

Оселедець має високий вміст омега-3 і вітаміну B12, і зазвичай доступний у маринованому або копченому вигляді. Однак, він також широко доступний в консервах.

Райдужна форель

Райдужна форель є прекрасною рибою з барвистою райдужною шкірою та темно-помаранчевим м’ясом, схожим на лосося. Ця м’яка риба, багата омега-3 та містить менше забруднюючих речовин.

Анчоуси

Вони не тільки смачні, але й мають багато корисних властивостей. Оскільки ви технічно споживаєте їхні крихітні кістки, то вони є чудовим джерелом кальцію, а також білка, омега-3 жирних кислот, селену та вітамінів групи B.

Тріска

Нежирна м’яка тріска є хорошим джерелом білка та вітамінів групи B.