7 найкорисніших видів риб для здоров'я, які потрібно їсти часто
Риба є важливою частиною здорового харчування людини. Дієтолог розповів, що робить рибу більш корисною та яким видам краще віддати перевагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
Що робить рибу більш чи менш корисною
Дієтолог Крістен Карлі розповіла, коли справа доходить до риби, то не всі сорти однакові за вмістом поживних речовин і загальним впливом на здоров’я.
Більшість риб містить значну кількість білка, вітамінів групи B і цілого ряду мінералів, включаючи залізо, селен, цинк і в деяких випадках навіть кальцій.
Білок необхідний для відновлення м’язів, підтримки імунітету та насичення енергією.
Однак деякі з найздоровіших сортів риби також містять омега-3 жирні кислоти та вітамін D.
Омега-3 - це здорові жири допомагають підтримувати серце, мозок, суглоби, очі та шкіру в ідеальній формі, а також покращують психічне здоров’я і зменшують запалення в організмі.
Проте, існує також ряд забруднюючих речовин, які зазвичай зустрічаються в рибі, а саме ртуть, мікропластик і поліхлоровані біфеніли (ПХБ).
Ртуть є токсичною речовиною і її високий рівень споживання може вплинути на нервову систему, особливо у дітей і вагітних жінок.
Тим часом, з огляду на поширену природу пластику та хімічного забруднення в усьому світі, мікропластик і хімічні забруднювачі є більш поширеними в джерелах морепродуктів, ніж будь-коли раніше.
Мікропластик може містити суміш із понад 16 000 хімічних речовин, які можуть бути токсичними для здоров’я людини.
7 найкорисніших сортів риби
Сардини
Ця маленька риба наповнена омега-3, кальцієм і вітаміном D. З сардин можна приготувати салат із морепродуктів, додати до бутербродів або як доповнення до салату.
Скумбрія
Ще одна поширена риба, яку ви знайдете в ряду з консервами, - це скумбрія. Ця риба займає нижчу позицію в харчовому ланцюзі, як і сардини, що робить її варіантом з меншим вмістом ртуті та інших забруднень.
Скумбрія має високий вміст омега-3 жирних кислот, і її найкраще вживати в копченому вигляді, на грилі або в салатах.
Ця жирна ситна риба також смачна в рецептах макаронів на основі помідорів, і з неї навіть можна зробити смачні рибні котлети.
Лосось
Лосось має високий вміст омега-3 і вітаміну D, він універсальний і має м’який смак. Ця риба дуже насичена поживними речовинами, зокрема і вітамінами групи В, які корисні для мозку та нервової системи. Ще лосось багатий на вітамін А, який сприяє підтримці та покращенню зору.
Оселедець
Оселедець має високий вміст омега-3 і вітаміну B12, і зазвичай доступний у маринованому або копченому вигляді. Однак, він також широко доступний в консервах.
Райдужна форель
Райдужна форель є прекрасною рибою з барвистою райдужною шкірою та темно-помаранчевим м’ясом, схожим на лосося. Ця м’яка риба, багата омега-3 та містить менше забруднюючих речовин.
Анчоуси
Вони не тільки смачні, але й мають багато корисних властивостей. Оскільки ви технічно споживаєте їхні крихітні кістки, то вони є чудовим джерелом кальцію, а також білка, омега-3 жирних кислот, селену та вітамінів групи B.
Тріска
Нежирна м’яка тріска є хорошим джерелом білка та вітамінів групи B.
Тріска також матиме менший вміст забруднюючих речовин, ніж деякі риби вищого рівня, такі як тунець.
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