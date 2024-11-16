"Радуга" в тарелке: 5 цветов фруктов и овощей, повышающих аппетит
Здоровье организма зависит от разнообразного питания. Нутрициолог рассказала, овощи и фрукты какого цвета должны быть в рационе.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезны цветные продукты для организма.
Какая польза для организма
По словам семейного врача и детского нутрициолога Татьяны Рибки, одна из лучших стратегий - включать в рацион как можно больше цветов.
Разноцветные овощи и фрукты наполнены полезными фитонутриентами, которые не только укрепляют иммунитет, но и помогают предотвращать многие заболевания.
"Эта "радуга" делает тарелку яркой, что не только привлекает глаз, но и повышает аппетит", - добавила эксперт.
Исследования показывают, что когда еда выглядит привлекательно, человеку хочется есть ее больше и с большим удовольствием. Особенно это актуально для детей, которым визуально приятная пища помогает формировать здоровые пищевые привычки.
Цвета на тарелке также стимулируют разные ощущения и повышают нашу заинтересованность в пище.
Важно знать, что каждый цвет может ассоциироваться с новым вкусом и ароматом, а добавление разных текстур - хрустящей моркови и сочного помидора делает процесс потребления еще более интересным.
"Составляя разноцветную тарелку, мы не только наполняем ее питательными веществами, но и превращаем прием пищи в маленькое приключение, в котором каждый цвет - это новый полезный ингредиент для нашего здоровья", - написала нутрициолог.
Список цветов
Красные
Такие фрукты и овощи имеют в составе ликопен и астаксантин, которые улучшают работу сердца, обладают противовоспалительными свойствами и укрепляют иммунную систему, уменьшают боли при воспалении суставов.
К таким продуктам относится свекла, томаты, красный виноград, клубника и малина.
Желтые и оранжевые
Такие продукты богаты каротиноидами, снижающими риск сердечных заболеваний, укрепляют иммунную систему, формируют здоровую кожу и улучшают зрение.
К тому же они играют важную роль в фертильности, снижают частоту рака молочной железы и простаты.
Примеры таких продуктов - тыква, морковь, апельсин.
Зеленые
Содержат индолы и изотоцинаты - природные нитраты, которые помогают снизить риск гипертонии и инсульта, поддерживают здоровье сосудов.
Также богаты витамином К, клетчаткой, калием, антиоксидантами. Содержимое же фолиевой кислоты помогает предупредить дефекты нервной трубки у малышей.
Зеленые фрукты и овощи также помогают сохранить здоровье зрения и крепкие кости и зубы. Темно-зеленые листовые овощи имеют высокую концентрацию антиоксидантов и клетчатки.
Синие и фиолетовые
Продукты таких цветов включают в себя антоцианы и антиоксиданты, связанные с улучшением работы мозга, памяти, улучшением настроения, снижением размножения раковых клеток.
Белые и коричневые
Они содержат флавоноиды и алицин, обладающие противоопухолевыми свойствами. К тому же, могут снижать уровень холестерина, улучшают плотность костей, снижают риск рака желудка.
Примеры таких продуктов - чеснок, репчатый лук, белая редька.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страницу семейного врача и нутрициолога Татьяны Рыбки и сайт Rush.
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