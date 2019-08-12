Я вам не верю: Зеленский публично пристыдил главу полиции Житомирской области

Зеленский пристыдил главу Нацполиции Житомирской области Печененко (коллаж: РБК-Украина)

Владимир Зеленский устроил силовикам Житомирщины жесткий разнос

Владимир Зеленский во время рабочего визита 12 августа в Житомирскую область публично пристыдил главу Национальной полиции области Вячеслава Печененко после его доклада о незаконной добыче янтаря в области. В сети появилось соответствующее видео, снятое во время пребывания президента в Олевске.

Кроме того, президент Украины предложил Печененко уволиться. Также он обратился к Арсену Авакову и Сергею Князеву с просьбой уволить и других руководителей житомирской полиции, в частности глав Олевского и Овручского райотделов.

Вячеслав Печененко (фото: facebook.com)

Словесная перепалка началась после вопроса президента о том, знает ли глава ГУНП области, что происходит на вверенном ему участке.

Печененко ответил, что ведется борьба с незаконной добычей янтаря.

"Каким образом? Вам приятно, что про полицию говорят, что вы все тоже в схеме?" - возмутился Владимир Зеленский.

Глава полиции области ответил, что ему неприятно это слышать. На что президент порекомендовал ему покинуть занимаемую должность.

"Я вам не верю, рекомендую покинуть вашу должность. Вы за четыре года говорите, что прекратили... Вы ничего не можете сделать с пиратами янтаря", - сказал Зеленский.

Зеленский пристыдил главу Нацполиции Житомирской области Печененко (видео: YouTube/Наш)

Отметим, что пользователи сети поддержали инициативу президента. Об этом они высказываются в комментариях под видео.

Как бальзам на сердце. Жду нового Генпрокурора с нетерпением.

Там одна большая схема, на всех одно большое уголовное дело, по 15 лет всем, кто в схеме, и конфискация имущества.

Как это, просто напишите заявление? Да нет, уголовное дело, потом срок отбывать, а потом уже свободен.

Зеленский пристыдил главу Нацполиции Житомирской области Печененко (скрин: YouTube)

Напомним, ранее историк рассказал, чем закончится президентство Зеленского. Также эксперт дал прогноз относительно "нового Майдана".

Ранее сообщалось о том, что пассажир самолета, в котором летел Зеленский, раскрыл истинное лицо президента. При этом Владимир Зеленский показал, чем отличается от своих предшественников.