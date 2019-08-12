Я вам не вірю: Зеленський публічно присоромив главу поліції Житомирської області

Зеленський осоромив главу Нацполіції Житомирської області Печененка (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський влаштував силовикам Житомирщини жорсткий рознос

Володимир Зеленський під час робочого візиту 12 серпня в Житомирську область публічно присоромив голову Національної поліції області В'ячеслава Печененка після його доповіді про незаконний видобуток бурштину в області. У мережі з'явилося відповідне відео, зняте під час перебування президента в Олевську.

Крім того, президент України запропонував Печененку звільнитися. Також він звернувся до Арсена Авакова і Сергія Князєва з проханням звільнити й інших керівників житомирської поліції, зокрема глав Олевського та Овруцького райвідділів.

В'ячеслав Печененко (фото: facebook.com)

Словесна перепалка почалася після запитання президента про те, чи знає голова ГУНП області, що відбувається на ввіреній йому ділянці.

Печененко відповів, що ведеться боротьба з незаконним видобутком бурштину.

"Яким чином? Вам приємно, що про поліцію кажуть, що ви всі теж у схемі?" - обурився Володимир Зеленський.

Глава поліції області відповів, що йому неприємно це чути. На що президент порекомендував йому покинути займану посаду.

"Я вам не вірю, рекомендую покинути посаду. Ви за чотири роки говорите, що припинили... Ви нічого не можете зробити з піратами бурштину", - сказав Зеленський.

Зеленський зганьбив главу Нацполіції Житомирської області Печененка (відео: YouTube/Наш)

Зазначимо, що користувачі мережі підтримали ініціативу президента. Про це вони висловлюються у коментарях під відео.

Як бальзам по серцю. Чекаю нового Генпрокурора з нетерпінням.

Там одна велика схема, на всіх одну велику кримінальну справу, за 15 років всім, хто в схемі, і конфіскація майна

Як це, просто напишіть заяву? Та ні, кримінальну справу, потім термін відбувати, а потім уже вільний.

Зеленський зганьбив главу Нацполіції Житомирської області Печененка (відео: YouTube)

Нагадаємо, раніше історик розповів, чим закінчиться президентство Зеленського. Також експерт дав прогноз щодо "нового Майдану".

Раніше повідомлялося про те, що пасажир літака, в якому летів Зеленський, розкрив справжнє обличчя президента. При цьому Володимир Зеленський показав, чим відрізняється від своїх попередників.