Вертолет не смог прилететь: врачи с большим трудом доставили сердце во Львов для спасения мужчины

Все началось в областной больнице Ивано-Франковска. Медики привезли 52-летнюю женщину с инсультом. Врачи попытались сделать все возможное, но, к сожалению, ее мозг умер, а вот органы были здоровыми.

Трансплант-координатор отправилась к родственникам женщины с предложением отдать органы женщины другим людям, которые нуждаются в пересадке.

Убитый горем муж, посоветовавшись с детьми, дал согласие на это. Органы женщины были распределены через Единую государственную информационную систему трансплантации.

30-летняя мать двух детей и 37-летний мужчина получили по почке, печень система "отдала" 27-летней Марьяне, а сердце должен был получить критический пациент - 67-летний Ярослав из Львова.

С сердцем как раз возникли проблемы. Если печень и почки еще можно было довезти автомобилем - время "жизни" органа вне тела это позволяло, то сердце вне тела "живет" очень мало.

После извлечения у кардиохирургов есть только три часа, чтобы сердце забилось в груди реципиента. При этом расстояние между больницами составляет 130 км.

Ехать машиной нельзя, особенно зимой, поскольку слишком высоки риски. Есть альтернатива - вертолет. Но и с ним не все так просто, поскольку ночью он не летает. Решили ждать до утра.

Но утром пришло сообщение о том, что вертолет не прилетит из-за плохих погодных условий. Перед врачами встал непростой выбор: либо отказаться от трансплантации сердца, либо рискнуть и попытаться доехать на авто.

Приняли второй вариант и решили рискнуть. При этом врач предложил подключить Нацполицию, чтобы спасти мужчину во Львове.

Погода в тот день была действительно ужасной. Шел дождь, который быстро замерзал на дорогах, но другого выбора у медиков не было.

Сердце погрузили в специальный контейнер, и кардиохирург быстро выбежал из больницы, чтобы не тратить время. Возле больницы уже ждала машина патрульной полиции.

В машине включили сирены и отправились во Львов. Хирург позвонил львовским коллегам, чтобы они начинали операцию. Они должны были подготовить больное сердце пациента к извлечению, чтобы не заставлять донорский орган ждать.

На то, чтобы доехать до пациента было 3 часа. Полицейское авто ехало со скоростью 120 км/час. Чем они были дальше от Ивано-Франковска, тем хуже становилась дорога.

Из-за того, что не все уступают дорогу, полицейское авто с врачами и сердцем чуть не попало в ДТП, но все обошлось. Машина избежала лобового столкновения, ее занесло на обочину, и потом сердце повезли дальше.

Они доехали до львовской больницы за 1 час 40 минут. Мужчину успешно прооперировали, и он сможет еще понянчиться с внуками.