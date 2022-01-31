Вертоліт не зміг прилетіти: лікарі з великими труднощами доставили серце до Львова для порятунку чоловіка

Все почалося в обласній лікарні Івано-Франківська. Медики привезли 52-річну жінку з інсультом. Лікарі спробували зробити все можливе, але, на жаль, її мозок помер, а ось органи були здоровими.

Трансплант-координатор вирушила до родичів жінки з пропозицією віддати органи жінки іншим людям, які потребують пересадки.

Убитий горем чоловік, порадившись з дітьми, дав згоду на це. Органи жінки були розподілені через Єдину державну інформаційну систему трансплантації.

30-річна мати двох дітей та 37-річний чоловік отримали по нирці, печінку система "віддала" 27-річній Мар'яні, а серце мав отримати критичний пацієнт - 67-річний Ярослав зі Львова.

З серцем якраз виникли проблеми. Якщо печінку і нирки ще можна було довезти автомобілем - час "життя" органу поза тілом це дозволяло, то серце поза тілом "живе" дуже мало.

Після вилучення у кардіохірургів є тільки три години, щоб серце забилося в грудях реципієнта. При цьому відстань між лікарнями становить 130 км.

Їхати машиною не можна, особливо взимку, оскільки занадто високі ризики. Є альтернатива - вертоліт. Але і з ним не все так просто, оскільки вночі він не літає. Вирішили чекати до ранку.

Але вранці прийшло повідомлення про те, що вертоліт не прилетить через погані погодні умови. Перед лікарями постав непростий вибір: або відмовитися від трансплантації серця, або ризикнути і спробувати доїхати на авто.

Прийняли другий варіант і вирішили ризикнути. При цьому лікар запропонував підключити Нацполіцію, щоб врятувати чоловіка у Львові.

Погода в той день була дійсно жахливою. Йшов дощ, який швидко замерзав на дорогах, але іншого вибору у медиків не було.

Серце завантажили в спеціальний контейнер, і кардіохірург швидко вибіг з лікарні, щоб не витрачати час. Біля лікарні вже чекала машина патрульної поліції.

У машині включили сирени і вирушили до Львова. Хірург зателефонував львівським колегам, щоб вони починали операцію. Вони повинні були підготувати хворе серце пацієнта до вилучення, щоб не змушувати донорський орган чекати.

На те, щоб доїхати до пацієнта було 3 години. Поліцейське авто їхало зі швидкістю 120 км/год. Чим вони були далі від Івано-Франківська, тим гірше ставала дорога.

Через те, що не всі поступаються дорогою, поліцейське авто з лікарями та серцем мало не потрапило у ДТП, але все обійшлося. Машина уникла лобового зіткнення, її занесло на узбіччя, і потім серце повезли далі.

Вони доїхали до Львівської лікарні за 1 годину 40 хвилин. Чоловіка успішно прооперували, і він зможе ще поняньчитися з онуками.