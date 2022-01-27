Звезда сериала "Коли ми вдома" перенесла тяжелую операцию на сердце

Украинская актриса театра и кино Татьяна Шелига перенесла тяжелую операцию на сердце. В больницу заслуженная артистка Украины угодила с закрытием аорты на 99%.

Детали она рассказала на своей странице в Facebook.

77-летняя Татьяна Шелига, которые все помнят по сериалу "Коли ми вдома", угодила в больницу с серьезными проблемами сердечно-сосудистой системы. У нее диагностировали 99% закрытия аорты.

Проблему с сердцем заметили на процедуре УЗИ. Врач сразу забила тревогу и расписала лечение, которое позволило артистке продержаться до операции.

Актриса Ольга Сумская связалась с врачами из Института сердца и помогла договориться о срочной операции. Татьяне Шелиге установили стент.

Она после выписки из больницы поблагодарила всех друзей и знакомых за помощь, а также всех тех, кто помог ей собрать деньги на операцию.

Фото: Facebook/Татьяна Шелига

Отдельно она поблагодарила кардиологов и хирургов, которые провели удачную операцию и спасли ей жизнь.

"Друзья, мои дорогие, преданные и родные! Какая я вам благодарна за то, что меня спасли! Мне Бог по жизни послал тех прекрасных людей, которые отнеслись к моей беде, как к своей!" – написала актриса на своей странице в соцсетях.

Она отметила, что ее экстренно везли в больницу на операцию, так как врачи сказали, что время уже пошло на часы.