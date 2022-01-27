ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Звезда сериала "Коли ми вдома" перенесла тяжелую операцию на сердце

Новина українською →
Четверг 27 января 2022 13:55
Звезда сериала "Коли ми вдома" перенесла тяжелую операцию на сердце Известная украинская актриса перенесла сложную операцию на сердце (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинская актриса театра и кино Татьяна Шелига перенесла тяжелую операцию на сердце. В больницу заслуженная артистка Украины угодила с закрытием аорты на 99%.

Детали она рассказала на своей странице в Facebook.

77-летняя Татьяна Шелига, которые все помнят по сериалу "Коли ми вдома", угодила в больницу с серьезными проблемами сердечно-сосудистой системы. У нее диагностировали 99% закрытия аорты.

Проблему с сердцем заметили на процедуре УЗИ. Врач сразу забила тревогу и расписала лечение, которое позволило артистке продержаться до операции.

Актриса Ольга Сумская связалась с врачами из Института сердца и помогла договориться о срочной операции. Татьяне Шелиге установили стент.

Она после выписки из больницы поблагодарила всех друзей и знакомых за помощь, а также всех тех, кто помог ей собрать деньги на операцию.

Звезда сериала &quot;Коли ми вдома&quot; перенесла тяжелую операцию на сердце

Фото: Facebook/Татьяна Шелига

Отдельно она поблагодарила кардиологов и хирургов, которые провели удачную операцию и спасли ей жизнь.

"Друзья, мои дорогие, преданные и родные! Какая я вам благодарна за то, что меня спасли! Мне Бог по жизни послал тех прекрасных людей, которые отнеслись к моей беде, как к своей!" – написала актриса на своей странице в соцсетях.

Она отметила, что ее экстренно везли в больницу на операцию, так как врачи сказали, что время уже пошло на часы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове опасные игрушки уложили в больницу сразу троих детей.

А также рассказывали о том, что в Украине врачи впервые прооперировали пищевод с помощью робота Da Vinci.

Читайте РБК-Украина в Google News
операция госпитализация актриса
LITE
Взять на заметку: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с трендовым принтом весны
Взять на заметку: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с трендовым принтом весны