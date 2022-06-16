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Вертинский перенес сложную операцию на сердце. Дочь актера просит о помощи

Актер Алексей Вертинский нуждается в помощи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский актер Алексей Вертинский перенес очень тяжелую операцию на сердце и сейчас ему нужна реабилитация.

Дочка артиста Ксения просит украинцев помочь материально ее отцу.

Семья будет благодарна за любую финансовую помощь.

"Он перенес сложную операцию на сердце и сейчас мы нуждаемся в средствах для дальнейшей реабилитации. Я понимаю, что очень сложные времена, но верю в могущество наших людей, потому что мы украинцы!!! Будем благодарны за любую финансовую помощь, потому что она малой не бывает", - сказала на видео Вертинская.

Реквизиты для помощи

5168752003911255

Маржець Даниил (муж Ксении)

Монобанк

5375411504049607

Вертинская Ксения

Ксения Вертинская просит помочь отцу (Скриншот)

Что известно об Алексее Вертинском

Алексей Вертинский - заслуженный артист Украины, родился и вырос в городе Сумы. Актерскую карьеру Алексей Вертинский начал еще в школьные годы, участвуя в самодеятельности. После окончания школы, юноша стал работать в Сумском театре имени Щепкина.

Он лауреат приза "Киевская пектораль" (за моноспектакль "Синий автомобиль" )Лауреат Гран-при на международных фестивалях в Ереване, Риге и Вроцлаве (за моноспектакль "Синий автомобиль").

Обладатель титула "Киноактер года" на "Кинофоруме Украины – 2007".

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Напомним, что в Украине заработала еще одна программа финансовой помощи переселенцам и тем, кто пострадал от войны.

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