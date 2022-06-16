Вертинский перенес сложную операцию на сердце. Дочь актера просит о помощи

Украинский актер Алексей Вертинский перенес очень тяжелую операцию на сердце и сейчас ему нужна реабилитация.
Дочка артиста Ксения просит украинцев помочь материально ее отцу.
Семья будет благодарна за любую финансовую помощь.
"Он перенес сложную операцию на сердце и сейчас мы нуждаемся в средствах для дальнейшей реабилитации. Я понимаю, что очень сложные времена, но верю в могущество наших людей, потому что мы украинцы!!! Будем благодарны за любую финансовую помощь, потому что она малой не бывает", - сказала на видео Вертинская.
5168752003911255
Маржець Даниил (муж Ксении)
Монобанк
5375411504049607
Вертинская Ксения
Алексей Вертинский - заслуженный артист Украины, родился и вырос в городе Сумы. Актерскую карьеру Алексей Вертинский начал еще в школьные годы, участвуя в самодеятельности. После окончания школы, юноша стал работать в Сумском театре имени Щепкина.
Он лауреат приза "Киевская пектораль" (за моноспектакль "Синий автомобиль" )Лауреат Гран-при на международных фестивалях в Ереване, Риге и Вроцлаве (за моноспектакль "Синий автомобиль").
Обладатель титула "Киноактер года" на "Кинофоруме Украины – 2007".
Вам будет интересно прочитать, что титул "Мисс Украина Вселенная" получила девушка, которая помогает детям и ВСУ
Напомним, что в Украине заработала еще одна программа финансовой помощи переселенцам и тем, кто пострадал от войны.