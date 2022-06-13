6660 гривен на человека. Запустили еще одну программу помощи украинцам: как ее получить

Выплаты получат жители Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей

В Украине заработала еще одна программа финансовой помощи переселенцам и тем, кто пострадал от войны.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

Некоторые категории граждан смогут получить по 6660 гривен на человека. Такую финансовую помощь оказывает благотворительный фонд ADRA Ukraine.

Прежде всего такие выплаты смогут получить уязвимые категории населения, люди, оказавшиеся в кризисной ситуации. Программа предусмотрена для жителей Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и других оккупированных на момент реализации программы территорий.

Кто может получить 6660 гривен

те, кто самостоятельно обеспечивает жизнедеятельность домохозяйства;

беременные женщины или кормящие младенцев;

многодетные семьи;

дети из группы риска (дети из зоны активных боевых действий, с хроническими заболеваниями или сироты и прочие категории);

люди возрастом старше 50 лет с особыми потребностями;

лица с инвалидностью;

те, у кого есть тяжелые хронические заболевания или кто получил ранения в результате боевых действий.

Фото: Выплаты в размере 6660 грн смогут получить многодетные семьи и дети из зоны активных боевых действий (Getty Images)

Куда обращаться, чтобы получить выплаты

Каждый, кто подпадает под эти критерии, может подать заявку на регистрацию через горячую линию фонда ADRA Ukraine:

+380673331752

+380931706739

+380506155750

График работы горячей линии: каждый день с 8:00 до 18:00, кроме субботы.

Алгоритм подачи заявки

После того, как оператор принял заявку по телефону, нужно отправить копии своих документов в чат-бот Viber или Telegram.

В чат-бот нужно написать сначала свои ФИО и номер телефона, которые вы указывали при регистрации. Только после этого нужно прикрепить необходимые для начисления выплат документы. Те документы, которые були отправлены без предварительного согласования с оператором, не будут основанием для регистрации.

Какие документы нужны: список

копия или фото документов каждого из членов семьи: первая и вторая страницы паспорта и страница с пропиской (если у вас ID-карта, то потребуется копия обеих сторон и приложение с пропиской); идентификационный код; свидетельство о рождении; документ, который подтверждает критерий уязвимости.

Если заявку на финансовую помощь подтвердят, то на ваш телефон придет сообщение SMS о начислении средств - 6 660 гривен на каждого зарегистрированного человека.

Стоит учитывать. Помощь по данной программе оказывается только тем, кто ранее еще не получал финансовые выплаты от каких-либо других организаций.

Более детальную информацию о программе можно узнать по телефону горячей линии, который мы указали выше.

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