Титул "Мисс Украина Вселенная" получила девушка, которая помогает детям и ВСУ: фото красавицы

Модель из Чернигова, волонтер и соцработник Виктория Апанасенко получила титул "Мисс Украина Вселенная-2022". При этом организаторы конкурса красоты в этом году изменили формат проведения из-за полномасштабной войны РФ против нашей страны, и отказались от традиционного праздничного шоу.

Об этом рассказали в оргкомитете Miss Universe Ukraine на странице в Facebook .

Как была выбрана первая красавица Украины 2022

Организаторы на фоне новых реалий войны провели совещания с партнерами из Miss Universe (США), после чего было принято решение передать титул "Мисс Украина Вселенная" Виктории Апанасенко, которая в прошлом году стала "I Вице-Мисс Украина Вселенная-2021".

Таким образом именно она представит Украину на будущем конкурсе "Мисс Вселенная-2022".

На такой выбор повлиял тот факт, что Апанасенко прекрасно зарекомендовала себя в течение этого года - девушка активно борется за победу Украины на информационном фронте и осуществляет волонтерскую деятельность, отмечается в сообщении.

Титул "Мисс Украина Вселенная-2022" получила модель и волонтер Виктория Апанасенко (фото: facebook.com/MissUniverseUkraine)

Что известно о Виктории Апанасенко

Уроженка Чернигова Виктория получила диплом по специальности "Социальная работа" в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, где училась на факультете психологии.

Как рассказали в вузе, их выпускница сейчас помогает одному столичному заведению готовить еду для батальона ВСУ, а также для пожилых людей.

Вместе с подругой Апанасенко также занимается адресной помощью продуктами питания, медикаментами и средствами гигиены для детей, людей в возрасте и переселенцев.

Кроме того, девушка - профессиональная модель и сейчас активно поддерживает украинские бренды.

Модель Виктория Апанасенко тоже борется за победу Украины на своем фронте (фото: facebook.com/MissUniverseUkraine / facebook.com/crystalviktoria)

Виктория о волонтерстве и выборе профессии

"Очень важно продолжать говорить о войне, быть надежным тылом для наших ВСУ. Нам нужна поддержка других стран, чтобы сохранить жизнь наших людей и остановить жестокость россии. Я отдаю себе отчет в такое тяжелое и ужасное время быть одним из послов Украины на международной арене, говорить голосом всех женщин нашей страны. Я еду сражаться не за свою победу, а за победу своей страны", - рассказала Виктория.

Виктория Апанасенко (фото: https://www.facebook.com/crystalviktoria)

Объясняя выбор своей профессии, Апанасенко признается, что всегда хотела способствовать решению социальных проблем, существующих в обществе, и иметь возможность помогать уязвимым слоям населения.

Виктория Апанасенко помогает украинским военным, детям, пожилым и переселенцам (фото: facebook.com/MissUniverseUkraine)

Подготовка к "Мисс Вселенная-2022"

Как отмечают украинские организаторы конкурса, уже начато сотрудничество с дизайнерами над созданием нарядов для Виктории Апанасенко в конкурсе национальных костюмов, которые станут символом силы нашего народа.

Кроме того, в планах проведение ряда важных социальных и волонтерских проектов совместно с послами других стран и международными организациями.

"Надеемся на то, что с поддержкой со стороны украинцев Виктория сумеет максимально достойно представить Украину на крупнейшем мировом конкурсе красоты "Мисс Вселенная"", - добавили организаторы.

Видео: Титул "Мисс Украина Вселенная-2022" получила модель и волонтер Виктория Апанасенко из Чернигова

Модель и новая "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко на ярких фото

Виктория Апанасенко (фото: https://www.facebook.com/crystalviktoria)