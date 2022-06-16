Вертинський переніс складну операцію на серці. Дочка актора просить про допомогу

Сім'я буде вдячна за будь-яку фінансову допомогу.

"Він переніс складну операцію на серці і зараз ми потребуємо коштів для подальшої реабілітації. Я розумію, що дуже складні часи, але вірю в могутність наших людей, тому що ми українці!!! Будемо вдячні за будь - яку фінансову допомогу, тому що вона малою не буває", - сказала на відео Вертинська.

Реквізити для допомоги

5168752003911255

Маржець Данило (чоловік Ксенії)

Монобанк

5375411504049607

Вертинська Ксенія

Ксенія Вертинська просить допомогти батькові (скріншот)

Що відомо про Олексія Вертинського

Олексій Вертинський - заслужений артист України, народився і виріс у місті Суми. Акторську кар'єру Олексій Вертинський почав ще в шкільні роки, беручи участь у самодіяльності. Після закінчення школи, юнак став працювати в Сумському театрі імені Щепкіна.

Він лауреат призу "Київська пектораль" (за моновиставу "Синій автомобіль"). Лауреат Гран-прі на міжнародних фестивалях в Єревані, Ризі та Вроцлаві (за моновиставу "синій автомобіль").

Володар титулу "Кіноактор року"на" кінофорумі України – 2007".