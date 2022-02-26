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Не верьте фейкам! Луганская область не сдается

Новина українською →
Луганск, Суббота 26 февраля 2022 01:37
Не верьте фейкам! Луганская область не сдается Фото: Сергей Гайдай развенчал фейки о ситуации в Луганской области (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сейчас в сети распространяют фейки, в которых сообщается, что якобы Северодонецк, Лисичанск и Рубежное больше не подчиняются Украине. Но это не соответствует действительности.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

"Власть на месте, города функционируют в нормальном режиме - насколько это возможно в современных условиях", - отметил Гайдай.

Он также подчеркнул, что Горное - это Украина! Но в сети распространяют фейк, что якобы в Горный заехали российские танки.

Старобельск - тоже под защитой нашей армии. Кроме того, сегодня вблизи Старобельска украинские артиллеристы нанесли потери оккупантам.

Украинская артиллерия разбила колонну российской техники, готовившуюся к переправе через реку Айдар. Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. В результате захватчики понесли потери и отступили.

Трехизбенка - это Украина. По словам Гайдая, бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Трехизбенко.

Украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить.

Беловодск – это также Украина. Сегодня, в полдень в районе Беловодска, украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением.

"Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ", - написал Гайдай.

Напомним, 24 февраля, в Луганской области объявлена эвакуация жителей.

Мы также писали о том, что в Министерстве внутренних дел Украины рассказали, по каким объектам были нанесены ракетные удары.

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