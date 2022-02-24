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В Луганской области объявлена эвакуация жителей

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Луганская область, Четверг 24 февраля 2022 06:55
В Луганской области объявлена эвакуация жителей Фото: В Луганской области объявлена эвакуация жителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Луганской области объявлена общая эвакуация местных жителей. Она была объявлена в 5:50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главі Луганской ОГА Сергея Гайдая в Facebook.

"Сегодня 24 февраля 2022 года объявлена ​​общая эвакуация жителей Луганской области в 05:50. Рекомендуем жителям Луганской области немедленно покинуть пределы области": - написал он.

Гайдай подчеркнул, что владельцы автотранспорта должны двигаться в направлении города Днепр.

"Не имеющим возможности эвакуироваться самостоятельно – организована эвакуация с железнодорожных станций: Лисичанск, Рубежное, Сватово.
Место сбора на указанных железнодорожных вокзалах", - добавил глава ОГА.

При этом он призвал жителей сохранять спокойствие и прислушиваться к инструкциям представителей органов власти, Национальной полиции и ГСЧС.

Напомним, сегодня утром президент Путин объявил о начале военной операции против Украины.

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